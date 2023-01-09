vineri, 26 septembrie 2025

Deputatul AUR Antonio Popescu: „DGASPC Vâlcea este în colaps, Guvernul trebuie să intervină!”

Criza de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea ajunge pe masa Guvernului. Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, adresează o interpelare premierului Ilie Bolojan, solicitând alocarea de urgență de fonduri din Fondul de rezervă bugetară, pentru a evita blocajul total al instituției.

DGASPC Vâlcea, care are în grijă copii abandonați, persoane cu dizabilități și vârstnici aflați în situații critice, nu mai are resurse pentru plata salariilor, pentru hrană sau medicamente. Peste 1.000 de angajați intră în grevă generală, activitatea urmând să fie paralizată aproape complet, cu excepția unor servicii de urgență.

„Această instituție a ajuns în imposibilitatea de a-și onora obligațiile elementare. DGASPC Vâlcea a devenit un caz unic în România, prima instituție de acest fel care nu mai are resurse nici pentru salarii, nici pentru nevoile de bază ale beneficiarilor. Peste 1.000 de angajați și mii de persoane vulnerabile se află în pragul dezastrului social”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Parlamentarul vâlcean cere premierului Ilie Bolojan trei măsuri imediate:

Alocarea urgentă de fonduri din rezerva Guvernului pentru cheltuielile DGASPC Vâlcea. Deschiderea unei anchete administrative pentru a stabili cine se face vinovat de bugetarea fondurilor doar pentru primele 6 luni din an. Implementarea unui mecanism de finanțare stabil și predictibil pentru DGASPC-urile din întreaga țară, pentru a evita repetarea unor asemenea crize.

Deputatul AUR a solicitat răspuns scris și verbal din partea premierului, subliniind că problema trebuie tratată cu prioritate maximă pentru a proteja beneficiarii și angajații instituției.