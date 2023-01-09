luni, 8 septembrie 2025

Decret prezidențial: Procurorul Petre-Cătălin Comănescu, transferat de la DNA la Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Administrația Prezidențială a publicat, la începutul lunii august, un nou decret privind reorganizarea carierei magistraților. Prin acest act, domnul Petre-Cătălin Comănescu a fost eliberat din funcția de procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și, începând cu 1 august 2025, a fost numit judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, cu menținerea gradului profesional de tribunal.

Decizia marchează o schimbare importantă în cariera magistratului, având în vedere că trecerea de la funcția de procuror specializat pe cauze de corupție la cea de judecător presupune o nouă responsabilitate în actul de justiție.

Petre-Cătălin Comănescu a activat o perioadă semnificativă în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, structură de parchet cu competențe în anchetarea faptelor de corupție la nivel înalt și mediu. Experiența acumulată în anchete complexe, care presupun atât cunoașterea legislației penale, cât și o bună pregătire procedurală, îl recomandă acum pentru exercitarea funcției de judecător.

Menținerea gradului profesional de tribunal înseamnă că, deși va activa la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, magistratul va beneficia de recunoașterea nivelului său de pregătire și experiență profesională, aspect ce consolidează prestigiul instanței locale.

Numirea lui Comănescu la Râmnicu Vâlcea vine într-un context în care sistemul judiciar are nevoie de consolidare și de un plus de profesionalism. Prezența unui magistrat cu experiență la DNA poate aduce un aport semnificativ în soluționarea cauzelor complexe care ajung pe rolul instanței vâlcene.

Decretul se înscrie într-o serie mai amplă de numiri și transferuri operate de Consiliul Superior al Magistraturii și validate de Președintele României, în încercarea de a echilibra deficitul de personal din anumite instanțe și parchete.