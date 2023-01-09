De la Antim Ivireanul la Brâncoveni: chipurile sfinților vâlceni, omagiate la Râmnic

duminică, 21 septembrie 2025

În cinstea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, vineri, 19 septembrie, a avut loc Simpozionul Național „Sfinți vâlceni: martiri, cuvioși și mărturisitori din Arhiepiscopia Râmnicului”.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și a reunit profesori universitari, cercetători, oameni de cultură și slujitori ai Bisericii. Aceștia au adus în atenție chipuri luminoase de sfinți care au marcat istoria și spiritualitatea locurilor vâlcene.

Printre comunicările științifice s-au numărat:

ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului – „Sfinții ocrotitori ai Arhiepiscopiei Râmnicului, candele aprinse de lumina harului lui Dumnezeu”.

Prof. univ. dr. George Eugen Enache – „Direcții de dezvoltare a monahismului vâlcean în timpul episcopilor Vartolomeu Stănescu și Nifon Criveanu”.

Drd. Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal – „Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, vlăstar al tradiției isihaste paisiene”.

Protos. Isidor Iacob – „Arhimandritul Paulin Lecca, monahul pelerin în ascultarea de Dumnezeu și de Biserică”.

Dr. Dragoș Ursu – „Părintele Gherasim Iscu și modelul spiritual de la Târgu Ocna”.

Ierodiacon dr. Hariton Popescu – „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, slujitor și păstor duhovnicesc”.

În cuvântul său de binecuvântare, ÎPS Varsanufie a subliniat că simpozionul are loc într-un an cu o semnificație aparte: Centenarul Patriarhiei Române și împlinirea a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhul a evidențiat faptul că sfinții sunt „mărturisitori vii ai sfințeniei lui Dumnezeu” și modele de viață duhovnicească, rugători și ocrotitori ai comunităților creștine.

Prin evocarea chipurilor de ierarhi, cuvioși și martiri vâlceni – de la Sfântul Ierarh Nifon și Antim Ivireanul, la Cuvioșii Grigorie Decapolitul, Antonie de la Iezer sau Daniil de la Turnu – participanții au descoperit nu doar dimensiunea istorică și spirituală a acestor figuri, ci și actualitatea lor ca repere de credință și jertfelnicie.

Astfel, simpozionul a adus un omagiu sfinților vâlceni, reafirmând rolul lor esențial în consolidarea identității spirituale a Arhiepiscopiei Râmnicului și în viața Bisericii Ortodoxe Române.