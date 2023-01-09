De ce trebuie sa-ti verifici contul la un casino online?

Cele mai multe persoane vor crede ca asta a fost tot, dar nu este nici macar pe departe asa. Sigur, in acest moment vei putea efectua o depunere si totodata vei putea juca la sloturile tale preferate.

Cu toate acestea, accesul iti va fi destul de limitat, iar asta deoarece mai este un pas important pe care trebuie sa il faci: verificarea contului la casinoul online pe care l-ai ales.

Multi dintre jucatori se intreaba acum care sunt motivele pentru care sunt obligati sa efectueze verificarea contului. Raspunsurile pot fi gasite in randurile urmatoare.

Ce este verificarea contului?

Inainte de toate, este important sa stim cu totii ce presupune aceasta procedura de verificare a contului.

Atunci cand te inregistrezi, va trebui sa oferi mai multe date importante despre tine. Ti se va solicita varsta, numele si prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail, numarul de telefon si chiar adresa de domiciliu. Trebuie sa folosesti datele tale reale, iar asta deoarece mai apoi ti se vor solicita anumite documente care vor fi folosite pentru verificarea contului tau.

Mai precis, va fi necesar sa incarci doua fotografii cu un document care atesta identitatea ta.

Documentul va fi fotografiat atat pe fata, cat si pe spate. Pot fi folosite documente precum cartea de identitate, pasaportul sau permisul de conducere.

Sfatul nostru este sa folosesti cartea de identitate, deoarece in cazul in care vei utiliza alte documente, cel mai probabil ca atestarea domiciliului o vei face folosind o factura de la utilitati, ceea ce este un pas suplimentar.

De ce este importanta verificarea?

Acum ca am stabilit ce presupune procedura de verificare a contului, mai exista o intrebare importanta: de ce este verificarea contului importanta?

Iata care sunt motivele pentru care trebuie sa faci verificarea contului la o casa de pariuri si chiar la casinourile online:

Acces deplin la functiile casinoului

Daca nu ai contul verificat, nu vei putea efectua retrageri. In zadar obtii profit, deoarece el nu va putea fi transferat in contul tau bancar sau in contul portofelului electronic pe care il folosesti.

Mai mult decat atat, va exista o limita si in ceea ce priveste suma maxima pe care o poti depune.

De exemplu, nu vei avea acces nici la bonusuri, iar asta cel mai probabil ca va fi detaliul care te va determina sa iti verifici contul.

De altfel, foarte multe case de pariuri ofera rotiri gratuite la verificarea contului asa ca exista o multime de argumente pentru a face acest pas. In plus, se face foarte simplu si rapid.

Verificarea identitatii

Scopul principal al procedurii de verificare a contului este acela de a stabili identitatea utilizatorului. In primul rand, dovedesti ca datele folosite la inregistrare sunt ale tale.

Este important ca operatorul sa cunoasca identitatea utilizatorilor sai, astfel incat sa se previna evaziunea fiscala si o multime de alte ilegalitati.

Un singur cont pentru fiecare persoana

O singura persoana nu poate detine mai mult de un cont la un casino online.

Prin procedura de verificare a contului, casinourile se asigura ca o persoana nu isi creeaza mai multe conturi, pentru a face spalare de bani sau pur si simplu pentru a profita abuziv de bonusurile disponibile.

Procedura impusa de catre ONJN

Mai exista doar un singur argument pentru care este necesar sa iti verifici contul la un casino online.

Este o procedura pe care ONJN o impune tuturor operatorilor de pe aceasta piata, asa ca nu exista casa de pariuri sau casino care sa se opuna acestei masuri.

In caz contrar, licenta de functionare nu poate fi acordata.