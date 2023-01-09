Cupa Satelor de la Galicea – spectacol fotbalistic și premii pentru toți campionii!

joi, 18 septembrie 2025

Terenul sintetic din Galicea a fost, din nou, centrul distracției sportive. A treia ediție a Cupei Satelor la fotbal, competiție foarte apreciată de localnici, a reunit zeci de jucători și sute de susținători, transformând meciurile într-un adevărat spectacol al pasiunii și al rivalităților de sat.

Atmosfera a fost incendiară, iar galeriile au creat un plus de emoție și culoare, fiecare sat susținându-și echipa cu intensitate.

🏆 Campioana ediției 2025 a fost desemnată FC Valea Râului, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, urmată de Viitorul Br Deal și Tunarii Br Vale.

De asemenea, organizatorii au acordat și premii individuale:

Darius Rizea (FC Valea Râului) – cel mai bun jucător și golgheter

Ilinescu Ion (Br Deal) – cel mai vârstnic jucător

Dogaru Mădălin (Br Vale) – cel mai bun portar

Ilinescu Mădălin – premiul fair play

Blaj Raul, 12 ani – cel mai tânăr jucător

Primarul Florin Mărăcine, prezent la eveniment, a felicitat toți participanții și chiar a intrat pe teren pentru câteva minute: