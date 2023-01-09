Cristina Butură (deputat AUR): „Caravana Medicală AUR, ajunsă la Galicea (Vâlcea), redă speranța românilor care se simt abandonați și le arată că nu sunt singuri în lupta pentru sănătate”

Deputatul AUR Cristina Butură este alături de românii din comuna Galicea, județul Vâlcea, unde Caravana Medicală AUR oferă consultații și analize gratuite. În timp ce Guvernul Bolojan taie din sănătate și condamnă oamenii la sărăcie, Caravana Medicală AUR arată că grija pentru români și accesul la servicii medicale nu sunt un lux, ci o datorie.

„Caravana medicală AUR a revenit în județul Vâlcea, activând în comuna Galicea.

Sănătatea nu are culoare politică și datoria noastră este să fim în mijlocul oamenilor, să le răspundem la nevoile reale și să le readucem speranța că nu sunt singuri.

Caravana medicală nu este doar un program de consultații gratuite, ci o dovadă că România poate fi un loc mai bun atunci când noi punem oamenii pe primul loc.

Așteptăm toți locuitorii comunei Galicea să vină să beneficeze de serviciile noastre medicale gratuite”, a declarat deputatul AUR Cristina Butură.