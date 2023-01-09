Creditorul ELECTROVÂLCEA SRL acuză: Retrageri misterioase de numerar înaintea insolvenței - schema ISIRIDE ENERGY și prejudiciul de milioane!

luni, 22 septembrie 2025

Retrageri misterioase de numerar înaintea insolvenței: schema ISIRIDE ENERGY și prejudiciul de milioane

O acuzație gravă planează asupra companiei ISIRIDE ENERGY SRL, controlată din umbră de controversatul afacerist vâlcean Florin Brăgău. În dosarul de insolvență aflat pe rolul instanțelor, un creditor – ELECTROVÂLCEA SRL – susține că societatea ar fi retras peste 2 milioane lei în numerar, chiar înainte de a solicita protecția legii insolvenței.

2 milioane lei dispăruți din conturi

Potrivit actelor depuse în procedura de insolvență, ISIRIDE ENERGY ar fi efectuat retrageri succesive de numerar, totalizând peste 2 milioane lei. Operațiunea nu a avut justificări economice reale, fiind executată în pragul intrării în insolvență. Creditorii susțin că banii nu au fost folosiți pentru plata datoriilor, ci pentru a „cosmetiza” bilanțul și a bloca recuperările prin executări silite.

Tentativă de fraudă față de creditori

În limbaj juridic, o astfel de practică este încadrată la tentativă de fraudă împotriva creditorilor – faptă penală sancționată atât de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cât și de Codul Penal. Practic, prin simularea stării de insolvență, administratorii firmei ar fi urmărit să protejeze capitalul real, în detrimentul furnizorilor și al bugetului de stat.

Tăcerea autorităților

Deși acuzațiile sunt extrem de grave, până în prezent Administrația Fiscală pentru Contribuabilii Mijlocii București și administratorul judiciar VIZAL CONSULTING IPURL nu au sesizat organele de urmărire penală. Această pasivitate ridică suspiciuni cu privire la complicitatea tacită a instituțiilor statului, care ar fi trebuit să declanșeze imediat verificări și plângeri penale.

Urme spre rețeaua Brăgău

Cazul ISIRIDE ENERGY nu este izolat. Anchetele jurnalistice anterioare au arătat cum Florin Brăgău a transferat activitatea companiei către UVS DRUM CONSTRUCT SRL, o firmă „soră” controlată printr-un apropiat – Petre Alexandru Bălășel. În acest mod, afacerile au fost „mutate” pe un vehicul nou, în timp ce creditorii ISIRIDE ENERGY au rămas cu o gaură financiară de proporții.

Întrebarea esențială

Cum este posibil ca, într-un stat de drept, o companie să retragă sume uriașe în numerar, să simuleze o insolvență și să continue nestingherită activitatea printr-o altă firmă, în timp ce autoritățile fiscale și judiciare asistă pasiv?

Până la un răspuns oficial, prejudiciul rămâne și se adâncește: peste 2 milioane lei scoși din circuit, în dauna creditorilor și a statului român.

Tiberiu Pîrnău