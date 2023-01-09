Contul BRD ascuns în declarațiile de avere: comisarul șef de la Garda de Mediu Vâlcea, Ștefan Păun, în vizorul ANI. Averea: 4 apartamente, plus o casă!

sâmbătă, 27 septembrie 2025

Contul BRD ascuns în declarațiile de avere: comisarul de la Garda de Mediu Vâlcea, Ștefan Păun, în vizorul ANI

O analiză comparativă a declarațiilor de avere depuse în mai 2024 (în aceeași zi) de comisarul-șef al Gărzii Naționale de Mediu, Ștefan Păun, și soția sa, Claudia-Lacramioara Păun, inspector vamal la DRV Craiova, scoate la iveală diferențe care ridică semne de întrebare privind transparența.

Aceleași imobile, dar nu aceleași detalii

Ambele declarații includ aceleași bunuri imobile, dobândite în ani diferiți:

teren intravilan de 3.000 m² în Lerești, Argeș (moștenire);

apartament 48–49 m² în Râmnicu Vâlcea (1996);

apartament 68 m² în Râmnicu Vâlcea (2001);

casă de locuit 150 m² în Lerești (moștenire);

apartament 43 m² în București (2022);

apartament 54 m² în Râmnicu Vâlcea (moștenire 2023).

Diferențele de suprafață declarată (48 m² vs. 49 m²) pot fi puse pe seama unor erori de completare sau actualizare, dar sunt consemnate oficial și creează confuzie asupra datelor exacte.

Autoturisme diferite în declarații

Comisarul-șef menționează un autoturism Dacia fabricat în 2023, în timp ce soția declară un Logan achiziționat în același an.

. Lipsa unei concordanțe între marca mașinii și cea raportată sugerează fie o diferență de model, fie o raportare incoerentă a aceluiași vehicul.

Contul BRD – „fantoma” din declarații

Cea mai importantă discrepanță se regăsește la capitolul active financiare.

În declarația lui Ștefan Păun nu apare niciun cont bancar , ci doar un credit BRD Groupe Société Générale , contractat în 2021, scadent în 2026, de 115.000 lei

În schimb, soția declară același credit de 115.000 lei și un cont curent BRD Groupe Société Générale, deschis din 2007, cu un sold de 33.930 lei

Acest cont nu este menționat în declarația soțului, deși legea prevede că ambii soți trebuie să declare bunurile și activele financiare comune sau proprii. Faptul că un cont bancar vechi de 17 ani apare doar în declarația soției ridică întrebări: este vorba de un cont personal al acesteia sau un cont comun omis din declarația titularului funcției publice?

Venituri declarate

La capitolul venituri, ambele declarații arată aceleași sume anuale:

Ștefan Păun – salariu de 103.881 lei de la Garda Națională de Mediu;

Claudia-Lacramioara Păun – salariu de 82.209 lei de la DRV Craiova.

Nu apar alte surse de venit, plasamente sau investiții.

Compararea celor două declarații de avere scoate la iveală neconcordanțe: diferențe de suprafețe la apartamente, raportarea diferită a autoturismului și, mai ales, existența unui cont BRD nedeclarat de soț.

Aceste discrepanțe, aparent minore, capătă importanță având în vedere funcția publică sensibilă ocupată de comisarul-șef. Ele conturează un posibil deficit de transparență și necesită clarificări oficiale pentru a înlătura suspiciunea de omisiune intenționată.

Tiberiu Pîrnău

Declarațiile de avere: Paun Garda de Mediu sotie Paun Stefan