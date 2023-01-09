Contract semnat: 25 de microbuze electrice noi pentru școlile din Vâlcea!

marți, 9 septembrie 2025

Prima zi de școală a venit cu o veste excelentă pentru elevii din județ: Consiliul Județean Vâlcea a semnat contractul pentru achiziția a încă 25 de microbuze electrice, moderne și ecologice, care vor deservi transportul școlar.

Investiția, de aproximativ 2,5 milioane de euro, este finanțată printr-un program al Administrației Fondului pentru Mediu și aduce în județ vehicule cu dotări de ultimă generație: 16+1 locuri, autonomie de 400 km, garanție de 10 ani sau 500.000 km, plus spațiu special pentru copiii cu dizabilități.

Beneficiari vor fi elevii din 25 de localități vâlcene – printre care Ștefănești, Stroești, Budești, Bărbătești, Pietrari, Galicea, Lădești, Malaia, Copăceni, Mateești, Slătioara, Prundeni și Băile Govora.

„Ne dorim ca elevii noștri să ajungă la școală în confort și siguranță și, tocmai de aceea, vom continua demersurile pentru a aduce microbuze noi în toate localitățile vâlcene”, a declarat președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, subliniind dublul impact al investiției: educație modernă și protecția mediului.

Cele 25 de microbuze se alătură celor 32 achiziționate deja prin PNRR, astfel că, în total, 57 de vehicule electrice vor fi puse la dispoziția școlilor din județ.

Prin acest proiect, autoritățile transmit un mesaj clar: educația copiilor din mediul rural și infrastructura verde rămân priorități majore pentru Vâlcea.