Continental Properties SRL, firma unde este acționar și Vlad Gutău, fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, dezvoltator imobiliar cu expansiune rapidă și profit record, de milioane de euro!!

vineri, 12 septembrie 2025

Continental Properties SRL, firma unde este acționar și Vlad Gutău, fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, dezvoltator imobiliar cu expansiune rapidă și profit record!

Ocnele Mari, Vâlcea – Înființată în anul 2012 și având ca obiect principal de activitate dezvoltarea și promovarea imobiliară (CAEN 4110), societatea Continental Properties SRL a ajuns astăzi unul dintre cei mai solizi jucători din județul Vâlcea. Cu sediul pe strada 22 Decembrie din Ocnele Mari, firma a reușit în ultimii ani să își consolideze puternic poziția pe piața locală și regională.

Rezultate financiare spectaculoase

Datele financiare pentru anul 2024 arată o cifră de afaceri de 44,7 milioane lei, în creștere cu 127% față de 2023, și un profit net de peste 11 milioane lei, dublu comparativ cu anul precedent. Firma funcționează cu un număr redus de angajați – doar 6 persoane în medie –, ceea ce relevă un model de business axat pe investiții și externalizare de servicii.

Societatea are o capacitate de plată estimată la 1,6 milioane lei, un risc comercial și juridic scăzut, iar probabilitatea de insolvență este de doar 0,17%. Evaluările o încadrează la clasa C de stabilitate financiară.

Structura de acționariat și management

Firma este controlată de trei asociați, fiecare cu câte o treime din capital:

Vlad Gutău – 33,34%

Nicolae-Marius Smarandoiu – 33,33% (???!!!)

Constantin Dumitrescu – 33,33% (dezvoltator imobiliar din Vâlcea cu vastă experiență!)

Toți trei figurează și ca administratori ai societății. Ei dețin, în paralel, mai multe companii din domeniul imobiliar, turism sau servicii, precum Riv Estate SRL, D&D Estate SRL, Dumitrescu Imobiliare SRL sau Jordy Tours SRL, consolidând astfel un grup de interese cu ramificații în mai multe sectoare.

Activitate și portofoliu

Continental Properties SRL are înregistrate mai multe coduri CAEN secundare:

Lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale (4120)

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare (6820)

Cumpărarea și vânzarea de imobile proprii (6810)

Chiar dacă firma nu are în prezent proiecte europene sau activități de import-export, datele contabile sugerează o creștere bazată pe dezvoltări imobiliare proprii și tranzacții de amploare.

Litigii și stabilitate juridică

Compania figurează în trei dosare pe portalul instanțelor, majoritatea de muncă sau contencios administrativ, însă nu are datorii la ANAF și nici facturi restante raportate. Practic, din punct de vedere fiscal și legal, Continental Properties SRL este considerată o firmă stabilă și de încredere.

După mai bine de un deceniu de activitate, Continental Properties SRL s-a transformat dintr-o firmă cu capital modest (600 lei) într-un jucător imobiliar cu rulaje de zeci de milioane de lei. Evoluția spectaculoasă din ultimii ani indică o consolidare agresivă pe piața construcțiilor și a dezvoltării imobiliare din județul Vâlcea și nu numai.

Tiberiu Pîrnău