sâmbătă, 13 septembrie 2025

Continental Properties SRL – afacerea lui Vlad Gutău, fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, explodează pe piața imobiliară: profituri uriașe și proiecte de milioane de euro!

Firma Continental Properties SRL, unde figurează ca acționar și Vlad Gutău, fiul primarului Mircia Gutău, a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din județul Vâlcea. Cu o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri și profituri de ordinul milioanelor de euro, compania lansează acum un nou proiect ambițios: Știrbei Vodă Residence, chiar în inima Râmnicului.

Ascensiune fulminantă

Înființată în 2012, cu sediul pe strada 22 Decembrie din Ocnele Mari, Continental Properties SRL și-a consolidat rapid poziția pe piața locală și regională. Datele financiare pentru anul 2024 confirmă saltul spectaculos: 44,7 milioane lei cifră de afaceri (în creștere cu 127% față de 2023) și un profit net de peste 11 milioane lei, dublu comparativ cu anul precedent.

Compania funcționează cu doar șase angajați, mizând pe externalizarea serviciilor și pe investiții strategice. Capacitatea de plată este estimată la 1,6 milioane lei, riscul juridic și comercial este scăzut, iar probabilitatea de insolvență se situează la doar 0,17%.

Cine deține controlul

Firma este controlată de trei acționari principali:

Vlad Gutău – 33,34%

Nicolae-Marius Smarandoiu – 33,33%

Constantin Dumitrescu – 33,33% (dezvoltator imobiliar cu experiență)

Toți trei sunt și administratori și, prin firme conexe precum Riv Estate SRL, D&D Estate SRL, Dumitrescu Imobiliare SRL sau Jordy Tours SRL, au format un grup de interese cu ramificații în imobiliare, turism și servicii.

Stabilitate și litigii

Deși figurează în trei dosare pe portalul instanțelor (majoritatea litigii de muncă și contencios administrativ), compania nu are datorii la ANAF și nici facturi restante, ceea ce îi consolidează imaginea de firmă stabilă și de încredere. În doar un deceniu, de la un capital social de 600 lei, Continental Properties a ajuns la rulaje de zeci de milioane de lei.

Noul pariu: Știrbei Vodă Residence

După o serie de investiții de succes, Continental Properties SRL lansează Știrbei Vodă Residence, un proiect rezidențial de anvergură situat lângă Parcul Zăvoi, la câțiva pași de centrul municipiului Râmnicu Vâlcea și cu deschidere spre râul Olănești și zona Capela.

Proiectul prevede ridicarea unui bloc modern de 5 etaje, cu apartamente spațioase de 1, 2 și 3 camere, finisaje premium, livinguri luminoase, bucătării moderne, 2 băi la apartamentele de 3 camere, locuri de parcare dedicate și spații verzi amenajate.

Cu rezultate financiare impresionante și o strategie de expansiune agresivă, Continental Properties promite prețuri competitive și un raport calitate-preț greu de egalat.

Detalii și contact: www.stirbeivoda.ro | +40 727 162 656

Continental Properties SRL a reușit în doar câțiva ani să treacă de la statutul de firmă mică la cel de jucător major pe piața imobiliară vâlceană, cu profituri uriașe și investiții de milioane de euro. Noul proiect, Știrbei Vodă Residence, confirmă ambiția firmei și, implicit, a lui Vlad Gutău și a asociaților săi, de a domina piața construcțiilor din zonă.