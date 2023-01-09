Constantin Rădulescu: Peste 25.000 de elevi din județul Vâlcea intră în noul an școlar în săli de clasă moderne

Peste 25.000 de elevi din județul Vâlcea intră în noul an școlar în săli de clasă moderne, cu mobilier și echipamente digitale de ultimă generație. Investiția, în valoare de aproximativ 7 milioane de euro, este implementată de Consiliul Județean Vâlcea, cu fonduri din PNRR.

46 de unități de învățământ din județul Vâlcea au fost dotate cu mobilier modern, echipamente digitale și materiale didactice, valoarea totală a investiției ridicându-se la circa 7 milioane de euro.

sala de sport modernizări investiții în școlile Vâlcene

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vizitat școlile și grădinițele din Horezu, Vaideeni și Costești, care au primit deja noile dotări.

La Liceul „Constantin Brâncoveanu” din Horezu, investiția de aproximativ 1.330.000 lei include:

un laborator de informatică complet echipat;

echipamente digitale, mobilier și materiale didactice pentru 25 de săli de clasă;

un laborator de științe multidisciplinar și un atelier de practică dotat cu echipamente moderne;

dotări pentru cabinetele psihopedagogic și sportiv.

Tot în Horezu, Clubul Copiilor a fost modernizat cu echipamente digitale pentru 6 săli de activități, mobilier și echipamente didactice pentru alte 5 săli.

La Grădinița „Căsuța Piticilor”, investiția de aproape 290.000 lei a adus echipamente digitale, mobilier și materiale didactice pentru 8 săli, precum și dotări pentru cabinetele interdisciplinar, logopedic și sportiv.

CALCULATOARE NOI

La Școala Gimnazială din Vaideeni, cu o investiție de aproape 730.000 lei, au fost dotate:

laboratorul de informatică și 23 de săli de clasă cu echipamente digitale;

12 săli cu mobilier și materiale didactice;

laboratorul multidisciplinar și cabinetele interdisciplinar, psihopedagogic și sportiv.

De asemenea, la Școala Gimnazială „Ferigile” din Costești, investiția de 427.000 lei a prevăzut:

un laborator de informatică modern;

echipamente digitale pentru 12 săli;

mobilier și materiale didactice pentru 13 săli;

dotări pentru laboratorul multidisciplinar și atelierul de practică;

mobilier pentru cabinetele psihopedagogic și sportiv.

Constantin Rădulescu președintele Consiliului Județean Vâlcea

„Prin acest proiect, venim în sprijinul a peste 25.000 de elevi din județ, care vor avea acces la tehnologie de ultimă generație, lecții interactive și spații de învățare adaptate nevoilor lor. Investiția aceasta este o dovadă că educația rămâne o prioritate pentru Consiliul Județean Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea.