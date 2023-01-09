Constantin Rădulescu, la conducerea Olteniei: „Mandatul meu trebuie să aducă rezultate concrete pentru oameni”

Constantin Rădulescu, la conducerea Olteniei: „Mandatul meu trebuie să aducă rezultate concrete pentru oameni”

La Dubova, în cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a fost ales președinte al CDR S-V Oltenia pentru un mandat de un an.

„Este o responsabilitate pe care mi-o asum cu bună-credință și cu gândul la ceea ce putem construi împreună pentru întreaga regiune”, a declarat Rădulescu.

Funcția îi oferă oportunitatea de a coordona direcțiile majore de dezvoltare ale Olteniei. Pentru județul Vâlcea, acest parteneriat regional se traduce în investiții de aproape 100 de milioane de euro prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027. Printre proiectele în derulare se află:

modernizarea celui mai lung drum județean, DJ 676 Cerna – Vaideeni – Irimești – Bălcești (76 km);

reabilitarea și modernizarea Maternității din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;

consolidarea și modernizarea Școlii Profesionale Speciale Bistrița;

reabilitarea și dotarea Centrului „Andreea”.

Discuțiile de la Dubova au vizat și înființarea Organizației de Management a Destinației Oltenia, o structură ce va contribui la promovarea turismului și la valorificarea potențialului regiunii.

„Alături de colegii mei din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, am discutat astăzi despre direcțiile majore de dezvoltare ale Olteniei. (...) Îmi doresc ca acest mandat să însemne nu doar cifre și contracte, ci rezultate vizibile pentru oameni – drumuri mai bune, spitale moderne, școli moderne și o Oltenie mai atractivă pentru toți cei care trăiesc aici sau ne vizitează”, a subliniat președintele CJ Vâlcea.

Cu o miză dublă – locală și regională – mandatul lui Constantin Rădulescu la conducerea CDR S-V Oltenia are potențialul de a redefini ritmul și direcția dezvoltării Olteniei în următorii ani.