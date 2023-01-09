Consiliul Județean Vâlcea a cumpărat microbuze școlare cu 100.000 euro, în Argeș prețul depășește 170.000 euro

miercuri, 10 septembrie 2025

Consiliul Județean Vâlcea a achiziționat 25 de microbuze școlare electrice prin Administrația Fondului pentru Mediu, la un preț de aproximativ 100.000 de euro fiecare, valoarea totală a investiției fiind de 2,5 milioane de euro.

Vehiculele au 16+1 locuri, autonomie de 400 km, garanție de 10 ani și sunt dotate pentru transportul elevilor cu dizabilități. Ele se adaugă celor 32 de microbuze cumpărate anterior prin PNRR, ridicând flota electrică a județului la 57 de unități.

Prin comparație, în județul Argeș, microbuzele similare au costat peste 170.000 de euro bucata.