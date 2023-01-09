Consiliul Județean Vâlcea a cumpărat microbuze școlare cu 100.000 euro, în Argeș prețul depășește 170.000 euro

miercuri, 10 septembrie 2025

Consiliul Județean Vâlcea a achiziționat 25 de microbuze școlare electrice prin Administrația Fondului pentru Mediu, la un preț de aproximativ 100.000 de euro fiecare, valoarea totală a investiției fiind de 2,5 milioane de euro.

Vehiculele au 16+1 locuri, autonomie de 400 km, garanție de 10 ani și sunt dotate pentru transportul elevilor cu dizabilități. Ele se adaugă celor 32 de microbuze cumpărate anterior prin PNRR, ridicând flota electrică a județului la 57 de unități.

Prin comparație, în județul Argeș, microbuzele similare au costat peste 170.000 de euro bucata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe