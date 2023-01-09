Condamnat penal, dar șef peste miliarde: Constantin Bordeianu, pensionar special și fost polițist anticorupție, decide investițiile de 14 miliarde de euro ale Ministerului Energiei

vineri, 19 septembrie 2025

Un personaj care, în orice stat normal, ar fi trebuit să dispară din funcții publice după prima condamnare penală, continuă să fie unul dintre cei mai puternici oameni din Ministerul Energiei. Constantin Bordeianu, pensionar special, fost polițist în DNA și DGA, s-a transformat peste noapte în „strategul” investițiilor de 14 miliarde de euro ale statului român, deși are în spate două condamnări penale definitive pentru aceeași infracțiune: conducere fără permis.

Da, ați citit bine: omul care decide direcția banilor din PNRR, Fondul de Modernizare și alte programe vitale pentru România a fost prins de două ori circulând ilegal, ca un șofer de mahala care sfidează legea și autoritățile. Prima condamnare – în 2024, cu amendă penală de 6.000 de lei și obligația de a presta muncă în folosul comunității. A doua – în 2025, când a primit patru luni de închisoare, contopite cu prima pedeapsă. Ambele cu amânare, pentru că în România încă se găsesc judecători „înțelegători” cu funcționarii privilegiați.

Culmea ironiei? Fostul polițist anticorupție – omul care trebuia să apere legea – a tratat normele de circulație ca pe un moft. Judecătorii au constatat chiar că „inculpatul tratează cu superficialitate sancțiunile ce i-au fost aplicate și că nu ține cont de dispozițiile autorității”. Cu alte cuvinte, un recidivist în toată regula.

Și totuși, Ministerul Energiei îl răsplătește cu o funcție de director general la Direcția de Investiții. Adică exact locul unde se decide soarta a aproape 14 miliarde de euro. Pensie specială grasă, venituri de lux la stat și o poziție cheie în aparatul bugetar – un traseu perfect pentru cineva condamnat penal de două ori, dar „bine conectat” la rețelele politice.

Bordeianu a lucrat la DNA și DGA, apoi, după ce a ieșit la pensie, s-a infiltrat în sinecurile de la stat: pază, CNCIR, iar acum Ministerul Energiei. Un traseu clasic al „sistemului”: polițist → pensionar special → sinecurist → baron peste investiții.

Cât despre răspunsul instituției? Ministerul Energiei a ales tăcerea, refuzând să explice cum un condamnat penal de două ori poate decide asupra fondurilor strategice ale României.

Cazul Bordeianu este radiografia perfectă a statului român: o combinație toxică de impostură, sinecuri, pensii speciale și sfidare a legii. Un sistem care promovează infractorii și îi așază în poziții-cheie, în timp ce cetățenii obișnuiți plătesc nota de plată.

Sursa:

Investigație realizată de G4Media.ro