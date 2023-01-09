„Comuniune în mișcare” – tinerii ortodocși au pedalat pentru credință, mediu și prietenie

marți, 2 septembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin”, alături de mai mulți tineri din Protoieria Călimănești, a organizat maratonul de ciclism „Comuniune în mișcare”. Evenimentul a avut loc în prima zi a lunii septembrie, dedicată în Eparhia Râmnicului Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și prieteniei dintre poporul român și cel georgian.

Manifestările culturale, educative și duhovnicești ale lunii sunt coordonate de Arhiepiscopia Râmnicului, în parteneriat cu Ambasada Georgiei în România, Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Părintele protoiereu Iulian Lixandra a subliniat semnificația zilei: „Am dorit să îmbinăm bucuria comuniunii frățești cu respectul față de darul creației lui Dumnezeu, cultivând în rândul tinerilor o atitudine responsabilă față de natură și sănătate”. Evenimentul a coincis cu începutul noului an bisericesc și cu Ziua Mondială a Mediului.

Startul s-a dat de la Monumentul Eroilor din Jiblea, iar punctul final a fost Mănăstirea Berislăvești, unde participanții au fost întâmpinați cu rugăciune, gustări și diplome.

Astfel, maratonul de ciclism a devenit un prilej de credință, sport și solidaritate, oferind tinerilor o experiență de comuniune și implicare în viața Bisericii și a comunității.