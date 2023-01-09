CNSC, arbitru sau complice? Licitație cu cântec la Berbești: Decizie controversată în favoarea Hispano Construct

vineri, 5 septembrie 2025

Licitațiile publice din România continuă să ridice suspiciuni serioase, iar cazul Centrului Comunitar Integrat din orașul Berbești, județul Vâlcea, confirmă că regulile jocului nu sunt niciodată clare atunci când miza o reprezintă milioane de lei din bani publici.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins, prin Decizia nr. 2317/C9/2571 din 8 august 2025, contestația formulată de BICA SRL (liderul unei asocieri de patru firme vâlcene) împotriva rezultatului procedurii prin care HISPANO CONSTRUCT SRL, în asociere cu Piping Design Division SRL și Carmen Drăgutescu SRL, a fost desemnată câștigătoare.

Întrebarea esențială: de ce nu s-au analizat în profunzime suspiciunile ridicate?

BICA SRL a reclamat că oferta Hispano Construct ar fi fost neconformă și neadecvată, solicitând anularea raportului procedurii și reluarea evaluării. Practic, contestația viza exact esența: dacă nu cumva câștigătorul a fost avantajat printr-o evaluare superficială sau chiar părtinitoare.

În loc să intre în fondul problemei și să verifice în detaliu validitatea ofertei, CNSC a preferat să respingă contestația „ca nefondată” și să admită intervenția firmei declarate câștigătoare. Rezultatul: procedura rămâne neatinsă, iar contractul merge mai departe fără ca suspiciunile să fie lămurite.

De ce atâta grabă? Cui folosește respingerea contestației?

CNSC se prezintă ca garant al corectitudinii achizițiilor publice. Totuși, prin această decizie, instituția transmite un mesaj periculos: contestațiile serioase, chiar bine argumentate, sunt sortite eșecului atunci când intră în conflict cu interesele „corecte politic”.

În joc nu este doar prestigiul unor firme locale, ci și credibilitatea unei instituții naționale. Dacă CNSC validează mecanic rapoartele autorităților contractante și respinge orice încercare de contestare, atunci ce rost mai are această instituție?

Foto: Dican Ion Robert, patron Hispano Construct