Clanurile din Hidroelectrica - Companie de stat, afacere de familie: paradisul beizadelelor și al pilelor politice și sindicale

joi, 11 septembrie 2025

Dezvăluiri explozive: Hidroelectrica, paradisul politrucilor și al „moștenirilor” de posturi

Hidroelectrica, compania-fanion a energiei românești, a ajuns să fie transformată într-un fief al politrucilor și al rudelor angajaților privilegiați. În loc să fie motorul dezvoltării energetice a României, societatea s-a metamorfozat într-un adevărat azil de sinecuri, unde competența este ultimul criteriu de selecție.

Angajările pe pile politice: cazul Sebastian Fârtat

Un exemplu revoltător este cel al lui Sebastian Fârtat, personaj politic din Vâlcea, „aterizat” pe o poziție bine plătită în cadrul Hidroelectrica fără experiență reală în domeniu. Fârtat este doar unul dintre zecile de clienți politici aduși în companie pe salarii de nababi, în timp ce specialiștii autentici sunt marginalizați. Astfel de cazuri demonstrează că Hidroelectrica nu mai angajează profesioniști, ci executanți docili și protejați ai partidelor aflate vremelnic la putere.

Aberația din contractul colectiv de muncă: „posturile se moștenesc”

Un alt scandal monstruos ține de clauza aberantă introdusă în contractul colectiv de muncă, la presiunea sindicatelor: posturile se moștenesc în familie. Cu alte cuvinte, dacă un angajat părăsește compania, locul lui este rezervat copilului sau rudelor apropiate. Această practică este nu doar imorală și discriminatorie, ci și ilegală și anticonstituțională, încălcând dreptul oricărui cetățean la șanse egale pe piața muncii.

Nepotism și incompetență pe bani publici

Rezultatul? O invazie de „beizadele” care nu au nicio legătură cu domeniul energetic. S-au angajat persoane fără calificare, fără expertiză și chiar cu probleme psihice grave, doar pentru că părinții lor au lucrat la Hidroelectrica. La Vâlcea, există cazul revoltător al unui individ cu retard psihic evident și tulburări de personalitate, care a produs pagube de sute de mii de lei companiei. În loc să fie tras la răspundere, acesta a fost transferat într-un birou, protejat de sindicate și de rețeaua de interese din interior.

„Frecătorii de mentă” pe salarii uriașe

În timp ce România se confruntă cu crize energetice și cu investiții blocate, Hidroelectrica plătește salarii uriașe unor indivizi care nu produc nimic. Frecătorii de mentă – politruci și fii de angajați – încasează lunar sume de zeci de mii de lei pentru a ocupa scaune și a consuma resursele companiei.

Cum a ajuns compania strategică a României să fie transformată într-un moștenitor privat al sindicatelor și al partidelor? Cât timp vor mai accepta autoritățile această sfidare la adresa legii și a bunului-simț?

Hidroelectrica nu mai este doar un simbol al energiei românești, ci un simbol al corupției instituționalizate, al nepotismului și al batjocoririi meritocrației.

Sindicatul “Hidrosind” — este principala organizație sindicală în cadrul Hidroelectrica asociată cu introducerea articolului controversat din contractul colectiv de muncă, care oferă prioritate la angajare rudelor (soț, soție, copii) salariaților existenți.

Tiberiu Pîrnău