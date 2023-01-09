vineri, 5 septembrie 2025

Chimcomplex, ambasador al României la Festivalul Românesc din Pennsylvania

Chimcomplex, compania-fanion a industriei chimice românești, a marcat încă o dată legătura dintre performanța industrială și identitatea culturală, fiind prezentă la cel de-al Doilea Festival Românesc din Pennsylvania, SUA. Evenimentul, organizat cu suflet de Romanian Community Center, a adunat români stabiliți peste ocean, prieteni ai României și vizitatori dornici să descopere tradițiile noastre.

Timp de două zile, festivalul a fost o explozie de culoare, muzică și arome: dansurile populare, cântecele autentice și mâncarea tradițională – de la sarmale la plăcinte – au demonstrat că România își păstrează farmecul oriunde în lume.

„De 70 de ani ducem chimia românească peste granițe și ne bucură să vedem cum produsele, tradițiile și cultura noastră sunt iubite peste tot în lume. Cultura românească are puterea de a aduce oamenii împreună și de a crea amintiri pe viață”, au transmis reprezentanții Chimcomplex.

Prezența companiei la acest festival nu este doar o confirmare a statutului său de lider al industriei chimice din România, ci și un gest de respect față de comunitățile românești din diaspora. Într-un mod simbolic, mesajul a fost simplu și puternic: „Deși chimia nu este totul, totul vine din chimie – inclusiv sarmalele.”

Astfel, Chimcomplex nu doar exportă produse chimice de înaltă calitate, ci și valori, tradiții și o parte din România care reușește să unească suflete la mii de kilometri distanță.