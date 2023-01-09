miercuri, 24 septembrie 2025

CET Govora oprește temporar furnizarea apei calde în Râmnicu Vâlcea

Societatea CET Govora SA anunță că va sista furnizarea agentului termic sub formă de apă fierbinte și apă caldă de consum pentru toți consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, în perioada 26 septembrie 2025, ora 10:00 – 29 septembrie 2025, ora 07:00.

Decizia vine ca urmare a lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă ce urmează să fie realizate la echipamentele energetice din cadrul CET Govora, acestea fiind incluse în oprirea totală programată pentru anul 2025.

Reprezentanții societății transmit că își cer scuze pentru disconfortul creat și dau asigurări că vor depune toate eforturile necesare pentru finalizarea lucrărilor înainte de termen, astfel încât repornirea furnizării apei calde să aibă loc cât mai rapid.

Comunicat semnat de:

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion ROESCU