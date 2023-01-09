CET Govora anunță pregătirea pentru sezonul de încălzire 2025/2026

sâmbătă, 13 septembrie 2025

Având în vedere obligațiile prevăzute de Legea 325/2006 – „Legea serviciului public de alimentare cu energie termică”, conducerea CET Govora SA informează populația că, începând cu 1 octombrie 2025, vor demara lucrările de umplere a rețelelor de distribuție, probele de presiune și reparațiile necesare.

Calendarul umplerii rețelelor și al probelor de etanșeitate

Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 08:00 – 19:00, după următorul program:

1 octombrie 2025 – imobile aferente: PT1 Ostroveni, PT3 Ostroveni, PT4 Ostroveni, PT7 Lenin Sud, PT13, PT14 Zăvoi, PT25 Libertăţii, PT34, PT35 Traian 2, PT36 Traian 3, PT41, Nord 4, PT40 Nord 1.

2 octombrie 2025 – imobile aferente: PT2 Ostroveni, PT6 Ostroveni, PT7A, PT11 1 Mai 2, PT12 General Magheru, PT18 Cozia, PT26 Maternitate, PT30, PT28, PT37 Traian 4, PT43 Liceul Energetic.

3 octombrie 2025 – imobile aferente: PT5 Ostroveni, 5 bis, PT8, PT9 1 Mai 1, PT19 Prefectură, PT20 Bloc K, PT21 Argeş, PT22, PT23 Cerna, PT32 Şcoala nr. 5, PT33 Timiș, PT38, PT39 Nord 4, PT42 Nord 3.

📌 În perioada 1 – 3 octombrie 2025, nu se va livra energie termică pe durata efectuării probelor de etanșeitate.

Ce trebuie să facă locatarii

CET Govora reamintește că toți consumatorii racordați la sistemul de termoficare urbană, care au avut lucrări la instalațiile interioare, trebuie să finalizeze intervențiile până la 1 octombrie 2025.

În cazuri excepționale, aceștia pot:

izola rețelele interioare de la robineții contoarelor de energie termică,

sau solicita sprijin printr-o adresă scrisă la Dispeceratul de Termoficare Urbană Râmnicu Vâlcea (str. Mihai Viteazu nr. 43, tel. 0250.718092, tel/fax 0250.718090).

Neluarea măsurilor de izolare acolo unde este necesar sau neanunțarea operatorului absolvă CET Govora de orice responsabilitate privind eventualele daune.