Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Vâlcea face apel la cetățeni pentru donarea de sânge, la momentul actual fiind nevoie urgentă de donatori cu grupa AII pozitiv, pentru a putea răspunde solicitărilor venite din partea spitalelor.

Directoarea Centrului, dr. Narcisa Ionașcu Ispas, a precizat, pentru AGERPRES, că în lunile de vară numărul donatorilor a scăzut mult și sunt dezechilibre foarte mari între cererea spitalelor și stocul de sânge disponibil.

'Nu mai sunt donatori la noi în această perioadă. Este încă perioada concediilor și de regulă vara prezența la donare scade cu 10-20% față de lunile normale. Sperăm ca luna aceasta să ne revenim, după începerea școlilor, pentru că este o cerere foarte mare din partea spitalelor de sânge pe toate grupele, dar în această perioadă este nevoie acută pe grupa AII pozitiv. Rugăm donatorii să se prezinte la Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea pentru a dona, fiind foarte mulți pacienți aflați în stare gravă care au nevoie de transfuzii', a declarat directoarea Centrului de Transfuzii Vâlcea.

Ea a menționat, de asemenea, că o lipsă de sânge este și pe grupele cu Rh negativ și în special la grupa B III negativ.

Donator poate fi orice persoană clinic sănătoasă cu vârstă de cel puțin 18 ani și greutatea de minimum 55 de kilograme în cazul femeilor și 60 de kilograme în cazul bărbaților, care nu a luat medicamente și nici nu a consumat alcool cu cel puțin trei zile înainte de donare. AGERPRES