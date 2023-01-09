Cele mai frecvente greșeli în montarea parchetului stratificat și cum să le eviți

miercuri, 17 septembrie 2025

Procesul de montare a parchetului, aparent simplu, dacă nu este parcurs corect, poate conduce la erori costisitoare. De la neglijarea acoperirii substratului, la montarea inadecvată a plăcilor, micile greșeli pot compromite atât aspectul, cât și durabilitatea pardoselii.

Află cum să te asiguri că noul tău parchet va arăta impecabil ani la rând și cum să previi neplăcerile ce pot apărea pe parcurs.

Cuprins

Pregătirea suprafeței – fundația pentru o podea perfectă Tehnici corecte de tăiere a plăcilor pentru finisaje perfecte Utilizarea corectă a distanțierelor între plăci Alegerea adezivului potrivit Verificarea nivelului suprafeței înainte de montare Importanța aclimatizării plăcilor de parchet Evitarea golurilor inestetice între plăci

1. Pregătirea suprafeței – fundația pentru o podea perfectă

Pregătirea suprafeței este un pas esențial în montarea corectă a parchetului stratificat. Începe prin a verifica dacă podeaua este uscată, curată și netedă. Elimină orice reziduuri de praf, grăsimi sau alte impurități ce ar putea afecta aderența adezivului. Rectifică denivelările existente cu o șapă autonivelantă, pentru a obține o suprafață perfect plană. În cazul unei podele din beton, testează umiditatea, deoarece aceasta poate compromite stabilitatea pardoselii în timp. Dacă umiditatea este ridicată, ia în considerare instalarea unei bariere de vapori, pentru a preveni absorbția excesivă de umiditate.

2. Tehnici corecte de tăiere a plăcilor pentru finisaje perfecte

Începe prin a măsura cu precizie locul în care trebuie să se potrivească fiecare placă, asigurându-te că lași un spațiu de dilatare de-a lungul pereților. Utilizează un fierăstrău de calitate, de preferat unul cu lamă fină, pentru a preveni ciobirea marginilor. Este recomandat să efectuezi tăieturi pe partea inferioară a plăcii, pentru a proteja stratul superior de finisaj. În colțuri sau în jurul obstacolelor, schițează cu atenție tăieturile necesare. Pentru acestea, o unealtă electrică multifuncțională poate fi de mare ajutor. Precizia tăieturilor va contribui la montarea facilă a plăcilor și te va ajuta să eviți apariția unor zone inestetice.

3. Utilizarea corectă a distanțierelor între plăci

Folosirea corectă a distanțierelor la montaj este esențială pentru ca parchetul stratificat să se adapteze natural la variațiile de temperatură și umiditate. Aceste piese mici, din plastic sau lemn, se așază temporar între plăci și pereți pentru a asigura un spațiu de dilatare uniform. Acest gol este crucial, deoarece parchetul tinde să se dilate și să se contracte odată cu schimbările de mediu, iar lipsa lui poate duce la deformări sau ridicări inestetice ale pardoselii. Este recomandat să alegi distanțiere care să asigure un spațiu de minimum 10–15 mm, conform instrucțiunilor producătorului. De exemplu, parchetul Chevron de la Valprest Parchet, apreciat pentru modelul său sofisticat și rezistența deosebită, necesită o instalare precisă, cu distanțiere adecvate, pentru a asigura un aspect estetic și rezistent. Păstrează aceeași distanță pe tot conturul încăperii pentru a obține un aspect uniform la final. După montaj, îndepărtează distanțierele pentru a oferi parchetului spațiul necesar de dilatare, menținându-i astfel integritatea și frumusețea de-a lungul timpului.

4. Alegerea adezivului potrivit

Alegerea adezivului este esențială pentru o fixare durabilă și un finisaj profesional. În primul rând, trebuie să ții cont de tipul de parchet și de baza pe care va fi aplicat, deoarece anumite tipuri de adeziv sunt mai potrivite decât altele în funcție de aceste criterii. Optând pentru un adeziv pe bază de apă, vei beneficia de o aplicare ușoară și rapidă, dar trebuie să te asiguri că substratul este complet uscat. Adezivii pe bază de solvent, fiind mai puternici, sunt recomandați pentru zonele frecvent tranzitate sau pentru condiții speciale de umiditate. Un alt factor de luat în considerare este timpul de uscare al adezivului, care poate influența rapiditatea proiectului tău. Consultă întotdeauna instrucțiunile producătorului, pentru a utiliza cantitatea corectă de adeziv și metoda de aplicare optimă.

5. Verificarea nivelului suprafeței înainte de montare

Verificarea nivelului suprafeței înainte de montare este un pas care influențează semnificativ calitatea pardoselii din parchet stratificat. Folosește o nivelă cu bulă de aer pentru a identifica denivelările, asigurându-te că suprafața nu depășește variații de nivel de 3 mm pe o distanță de 2 metri. Orice denivelare mai mare poate cauza instabilitatea parchetului, ducând la scârțâituri sau chiar deteriorarea plăcilor în timp. Dacă descoperi inegalități semnificative, apelează la metode de corectare, cum ar fi aplicarea unei șape autonivelante, care netezește rapid și eficient suprafețele. De asemenea, acordă atenție zonelor unde substratul poate fi prea neted sau alunecos, deoarece astfel de caracteristici pot afecta aderența. Un control amănunțit al nivelului suprafeței te ajută să eviți problemele de instalare și să te asiguri că parchetul tău va rămâne stabil și estetic ani la rând.

6. Importanța aclimatizării plăcilor de parchet

Aclimatizarea parchetului presupune aducerea plăcilor în încăperea unde vor fi montate și lăsarea lor să se adapteze la temperatura și umiditatea mediului înainte de instalare. Se recomandă ca pachetele să fie păstrate în cameră timp de 48–72 de ore, desfăcute parțial sau deschise la capete. În acest interval, parchetul se adaptează la condițiile ambientale, reducând riscul de dilatare sau contractare după montaj. Este important ca în această perioadă temperatura să rămână constantă, între 18–22°C, iar umiditatea să fie menținută în jurul valorilor de 45–65%. Respectarea acestei etape asigură un finisaj uniform și durabil, fără probleme ulterioare.

7. Evitarea golurilor inestetice între plăci

Evitarea golurilor inestetice între plăci este esențială pentru a obține o podea cu un aspect unitar și elegant. Aceste goluri pot apărea din diverse motive, inclusiv montajul necorespunzător sau fluctuațiile de umiditate. În primul rând, asigură-te că plăcile de parchet sunt bine aclimatizate înainte de instalare. În timpul montării, aplică o tehnică precisă, folosind cleme sau sisteme de blocare specifice, pentru a menține plăcile în poziția dorită. Măsurătorile corecte sunt, de asemenea, deosebit de importante, așa că măsoară atent înainte de a tăia, pentru a evita ajustările suplimentare, ce ar putea provoca goluri inestetice. Dacă totuși apar goluri, în timpul sau după montare, umple-le cu chit special pentru parchet, asigurându-te că nuanța lui se potrivește cu cea a podelei.

Acordarea unei atenții deosebite detaliilor în fiecare etapă a montajului garantează o pardoseală perfect finisată, lipsită de imperfecțiuni care ar putea afecta aspectul general al camerei. Abordează lucrarea cu încredere și bucură-te, pentru mulți ani, de frumusețea și durabilitatea unei pardoseli impecabile.