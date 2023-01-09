CAS Vâlcea sprijină vâlcenii în validarea calității de asigurat

marți, 9 septembrie 2025

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea anunță o nouă facilitate pentru persoanele fizice neasigurate. Pentru a simplifica procedura de validare a calității de asigurat, cei care au depus la ANAF Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale pot transmite documentul și pe e-mail, la adresa: [email protected].

În situația în care este necesară eliberarea Adeverinței de asigurat, solicitanții sunt rugați să menționeze în mesaj modalitatea de transmitere dorită – prin e-mail sau prin poștă.

Prin această procedură, CAS Vâlcea reduce birocrația și grăbește procesul de validare, fără a mai fi nevoie de deplasarea la sediul instituției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe