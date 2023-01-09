vineri, 5 septembrie 2025

Caravana Medicală AUR - Sănătate pentru români a ajuns la Vâlcea!!! De aproape două luni, colegii noștri străbat drumurile României, acolo unde politicienii își întorc privirea doar în prag de alegeri. Guvernele PSD, PNL, USR și UDMR au lăsat aceste comunități fără medici, fără spitale, fără speranță.

Acest proiect nu e spectacol, nu e campanie, este iubire de oameni, respect pentru bătrânii noștri, grijă pentru copii și credința că sănătatea este un drept, nu un privilegiu.

Le mulțumesc cu toată inima colegilor noștri, medicilor și voluntarilor care și-au lăsat acasă familiile pentru a dărui timp, pricepere și dragoste românilor din mediul rural. Ei sunt eroii faptelor bune! Recunoștință infinită, oameni de AUR

Astăzi, Caravana Medicală a ajuns în Galicea, la Baza Sportivă

În următoarele două zile, vâlcenii pot beneficia GRATUIT de consultații oftalmologice (cu ochelari incluși) și consultații cardiologice (EKG).

Dragi vâlceni, vă așteptăm cu inima deschisă!

AUR rămâne acolo unde contează: în mijlocul oamenilor, în satele României, pe drumul dreptății și al demnității naționale. TOȚI PENTRU UNUL ȘI UNUL PENTRU TOȚI!

Magda Popescu