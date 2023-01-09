Campania „România Reciclează” ajunge din nou la Râmnicu Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Asociația ENVIRON și DAB Recycling SRL, organizează luni, 9 septembrie 2025, o nouă ediție a campaniei „România Reciclează”, destinată colectării deșeurilor electrice și electronice din gospodării.

Între orele 10.00 – 12.00, locuitorii orașului pot preda aparatura veche la punctul fix de colectare amplasat pe bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 26 (la sediul fostului Liceu Tehnologic „Oltchim”). Cei care participă vor fi recompensați pe loc cu sume de bani, în funcție de tipul articolelor aduse.

Pentru echipamentele de mari dimensiuni sau pentru persoanele care nu se pot deplasa, organizatorii pun la dispoziție un serviciu de colectare de la domiciliu. Ridicarea va fi realizată de reprezentanții Asociației ENVIRON în intervalul 12.00 – 15.00, pe baza unei solicitări prealabile. Cetățenii interesați trebuie să sune la numărul de telefon 031.827.0000 sau să trimită un email la adresa [email protected] pentru programare.

Campania „România Reciclează” este derulată la nivel național de Asociația ENVIRON și implementată local de autoritățile municipale, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind importanța colectării selective a deșeurilor electrice și electronice.

Organizatorii subliniază că reciclarea corectă a acestor echipamente reduce poluarea și contribuie la protejarea mediului, dar și la recuperarea unor resurse valoroase. Mai multe detalii despre campanie pot fi găsite pe site-ul oficial www.romania-recicleaza.ro.