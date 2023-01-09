Burger King deschide primul restaurant din Râmnicu Vâlcea, în Annabella Retail Park

miercuri, 10 septembrie 2025

Annabella Retail Park din Râmnicu Vâlcea devine, din 11 septembrie, gazda primului restaurant Burger King din oraș. Noul punct de lucru marchează intrarea oficială a brandului american pe piața locală și reprezintă al 29-lea restaurant al rețelei din România.

Prin alegerea Annabella Retail Park, Burger King mizează pe una dintre cele mai dinamice zone comerciale ale municipiului, unde fluxul constant de vizitatori și mixul variat de branduri creează un pol de atracție pentru consumatori.

Restaurantul promite să ofere clienților experiența caracteristică Burger King: meniuri flame-grilled, un spațiu modern și accesibil, dar și opțiuni adaptate tuturor preferințelor culinare. Emblematicul Whopper, lansat în 1957 și devenit reper global al brandului, rămâne vedeta meniului și în locația din Râmnicu Vâlcea.

Deschiderea de la Annabella Retail Park face parte din strategia de extindere a Burger King la nivel național, compania consolidându-și prezența în orașe-cheie și apropiindu-se de comunitățile locale.

La nivel global, Burger King servește zilnic peste 12 milioane de clienți și este recunoscut ca al doilea cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă.