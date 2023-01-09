BOMBA din școlile vâlcene: sute de elevi trimiși la cursuri în clădiri fără autorizații sanitare și ISU

vineri, 5 septembrie 2025

La început de an școlar, autoritățile din Vâlcea servesc părinților și copiilor același scenariu al nepăsării criminale: 21 de școli nu au autorizație sanitară de funcționare, iar alte 27 nu sunt autorizate de ISU. Cu alte cuvinte, mii de elevi vor învăța în spații care nu respectă nici minimele norme de igienă și nici regulile de siguranță la incendiu.

În ciuda avertismentelor repetate, șantierele deschise în unele unități de învățământ bat pasul pe loc, iar responsabilitatea este pasată între primării, inspectorate și minister. În realitate, copiii vor fi trimiși să învețe în școli care, legal, nu ar trebui să-și deschidă porțile.

Situația ridică întrebări grave: cine își asumă răspunderea în cazul în care un incendiu sau o epidemie izbucnește în aceste școli? Cine va răspunde dacă o clădire fără aviz ISU se transformă într-o capcană mortală?

Aceasta nu este doar o statistică rece, ci o radiografie a nepăsării instituționale: copii și profesori expuși zilnic riscurilor, în timp ce autoritățile se ascund după hârtii și promisiuni electorale.

În județul Vâlcea, educația începe cu un compromis periculos: școli fără autorizații, dar cu porțile larg deschise pentru tragedii anunțate.