duminică, 21 septembrie 2025

Băile Govora, pe harta turismului modern: Primarul Mihai Mateescu și seriozitatea firmei Bica SRL aduc în stațiune un parc de aventură unic în regiune

Stațiunea Băile Govora, cunoscută de generații pentru aerul său curat și apele minerale cu efecte curative, se pregătește să intre într-o nouă etapă de dezvoltare turistică. Sub conducerea primarului Mihai Mateescu și cu profesionalismul recunoscut al firmei Bica SRL, localitatea va beneficia de o investiție de peste șase milioane de euro: un parc de aventură de anvergură, cu tiroliană, alpine coaster și piste de biciclete off-road.

Această inițiativă reprezintă, fără îndoială, un moment de cotitură pentru Govora, aducând alături de turismul balnear tradițional o componentă modernă de agrement, capabilă să atragă atât familiile, cât și pasionații de adrenalină și activități outdoor.

„Povestea acestui proiect nu începe azi. Ea a prins contur încă din anul 2020, când am demarat proiectarea, finanţată prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică. De atunci şi până acum, prin multă muncă, documentaţii, proceduri şi determinare, am reuşit să transformăm acest vis în realitate. Este un proiect de amploare şi viziune, construit cu efort şi perseverenţă, care va completa turismul balnear cu o componentă modernă de agrement”, a subliniat primarul Mihai Mateescu.

Dincolo de dimensiunea vizionară a administrației locale, succesul acestei inițiative este legat și de seriozitatea firmei Bica SRL, desemnată să ducă la bun sfârșit lucrările. Reputația companiei, construită prin proiecte finalizate corect și la timp, este o garanție că investiția va fi implementată conform standardelor europene și va aduce Govorei exact acel plus de valoare de care are nevoie.

Proiectul presupune: trasee de tiroliană pe mai multe niveluri de dificultate; alpine coaster (pistă de bob pe structură metalică); tubbing pentru toate anotimpurile; circuite pentru biciclete off-road; zone de relaxare, spații de joacă pentru copii, perete de cățărare și alte atracții de agrement.

Finalizarea lucrărilor este programată pentru 2029, iar impactul va fi unul major: noi locuri de muncă, dezvoltarea economică a zonei, dar mai ales transformarea Govorei într-un magnet turistic competitiv pe harta României.

Prin acest proiect, primarul Mihai Mateescu confirmă încă o dată că administrația pe care o conduce privește cu seriozitate, viziune și perseverență viitorul orașului. Iar parteneriatul cu o firmă de încredere, precum Bica SRL, dă certitudinea că Băile Govora va renaște ca stațiune de top, unde tradiția balneară se îmbină armonios cu turismul modern de agrement.

Un lucru este cert: Băile Govora își recapătă strălucirea și intră într-o nouă eră a turismului, sub semnul seriozității și al viziunii.

Tiberiu Pîrnău