Avocatul Poporului vine la Râmnicu Vâlcea pentru a primi sesizările cetățenilor privind încălcarea drepturilor și libertăților de către autorități

miercuri, 17 septembrie 2025

Pe 8 octombrie 2025, între orele 10.00 – 15.00, reprezentanții Biroului Teritorial Pitești al Avocatului Poporului vin la Râmnicu Vâlcea pentru a primi sesizările cetățenilor privind încălcarea drepturilor și libertăților de către autorități.

Pe 8 octombrie 2025, vâlcenii au ocazia să își prezinte problemele direct reprezentanților Instituției Avocatul Poporului. Biroul Teritorial Pitești organizează, între orele 10.00 – 15.00, o sesiune de audiențe la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Înscrierile se fac la Centrul de Informare Comunitară, aflat la parterul bibliotecii. De asemenea, cetățenii pot solicita informații suplimentare la telefon 0248/211101 sau prin e-mail, la adresa [email protected].

Potrivit legii, Avocatul Poporului poate interveni doar în cazul încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice de către autoritățile publice, prin acte sau fapte administrative. Sesizările trebuie formulate în termen de cel mult un an de la producerea situației sau de la data la care persoana a luat cunoștință de ea.