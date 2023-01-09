Averea imobiliară a arhitectului-șef din Râmnicu Vâlcea, Petre-Dragoș Mihăilă: terenuri, depozite în euro și apartamente de la dezvoltatori, cu avize semnate chiar de el!

marți, 30 septembrie 2025

Arhitectul șef Petre-Dragoș Mihăilă , patrimoniu impresionant și legături cu investitori imobiliari din Râmnicu Vâlcea

O nouă declarație de avere scoate la iveală dimensiunea patrimoniului deținut de arhitectul-șef al Primăriei Râmnicu Vâlcea, Mihăilă Petre-Dragoș. Funcționar public cu un salariu anual net de 113.044 lei (circa 9.400 lei lunar), acesta deține, împreună cu soția sa, un portofoliu consistent de terenuri, imobile și depozite bancare, greu de asociat cu veniturile declarate oficial.

Terenuri și imobile în trei județe

Conform declarației semnate pe 4 iunie 2024, Mihăilă Petre-Dragoș și familia sa dețin:

Teren intravilan de 349 m² la Otopeni (jud. Ilfov) cumpărat în 2012.

Teren intravilan de 1.263 m² la Râmnicu Vâlcea (cumpărat în 2021) – coproprietate cu alte trei persoane.

Teren intravilan de 657 m² și casă de locuit de 95 m² în Cernișoara (jud. Vâlcea), dobândite prin donație în 2023.

Casă de locuit de 500 m² la Râmnicu Vâlcea (cumpărare 2021) în coproprietate cu familia.

Un apartament de 60,67 m² în București (cumpărat 2008).

Un apartament de 48,61 m² la Râmnicu Vâlcea (cumpărat 2014).

Un apartament de 120 m² la Râmnicu Vâlcea (cumpărat 2018, 1/2 cotă).

Potrivit surselor din mediul imobiliar, unele dintre apartamentele familiei Mihăilă provin de la dezvoltatori imobiliari locali, cărora arhitectul-șef le-a semnat, în calitatea sa oficială, autorizațiile de construire. Această situație ridică serioase semne de întrebare privind respectarea regimului de incompatibilități și a normelor de integritate în administrația publică.

Depozite bancare în euro

Funcționarul are înregistrate trei depozite bancare:

BRD – 10.000 euro (deschis în 2014)

BCR – 20.000 euro (deschis în 2016)

BCR – 813 euro (deschis în 2018)

De asemenea, familia Mihăilă are un credit ipotecar contractat la BCR în 2021, scadent în 2038, în valoare de 487.450 lei.

Venituri oficiale modeste

Salariile anuale declarate sunt:

Mihăilă Petre-Dragoș – 113.044 lei (arhitect-șef Primăria Râmnicu Vâlcea).

Mihăilă Maria-Magdalena – 69.756 lei (profesor la Colegiul Național „Alexandru Lahovari”).

Venituri suplimentare: chirii (20.044 lei declarate de titular, 3.150 lei de soție), activități independente (34.300 lei PFA al soției).

Vouchere de vacanță: câte 1.450 lei fiecare.

Alocație copil: 3.072 lei.

Întrebările care se ridică

Chiar dacă Mihăilă Petre-Dragoș are un credit ipotecar important, valoarea terenurilor și a imobilelor dobândite recent – inclusiv prin donație – ridică semne de întrebare privind sursa fondurilor și potențialele conflicte de interese. În plus, informațiile privind achiziția de apartamente de la dezvoltatori imobiliari cărora le-a semnat autorizații de construire amplifică suspiciunile de incompatibilitate.

De unde provin sumele considerabile pentru achizițiile recente? Cum se explică donațiile de terenuri și imobile în favoarea familiei? Există legături între avizele emise de Primărie și beneficii materiale intrate în patrimoniul personal?

Într-un context în care transparența și integritatea în administrația locală sunt subiecte fierbinți, cazul arhitectului-șef al Râmnicului merită o investigație atentă a instituțiilor competente.

Tiberiu Pîrnău