Atentat la siguranța națională?! Ferma secretă a deputatului Cristian Buican din curtea Hidrocentralei Râureni! Caracatița PNL la Hidroelectrica!

joi, 18 septembrie 2025

Ferma secretă a deputatului Buican din curtea Hidrocentralei Râureni – cum a transformat PNL Vâlcea - Hidroelectrica într-un fief politic

La Râureni, lângă barajul hidrocentralei (pe un teren care ar aparține comunei Budești), într-o zonă care ar trebui să fie păzită strict și ferită de orice activitate privată, apar imagini șocante: hale, clădiri și depozite care seamănă mai degrabă cu o fermă decât cu un obiectiv energetic. Surse locale susțin că aceste construcții aparțin deputatului PNL de Vâlcea, Cristian Buican, și că accesul la ele se face direct prin curtea Hidrocentralei. Ar fi vorba despre Abatorul Loviștea!

Un amănunt care schimbă totul: accesul în zona barajului nu este liber pentru oricine. Este vorba de un obiectiv strategic național, unde intrarea se face doar cu autorizații speciale. Cum a reușit, totuși, un deputat să ajungă să aibă drum privat și o fermă pe teren aflat lângă inima sistemului energetic?

Cariera politică și oamenii promovați în sistem

Povestea nu se oprește aici. În paralel cu extinderea sa imobiliară și agricolă, Buican și-a consolidat influența în interiorul Hidroelectrica. Cazul lui Sebastian Fârtat, fost prefect de Vâlcea și apropiat al său, este grăitor. Oficial, compania susține că angajările se fac doar prin concurs. În realitate:

Fârtat a intrat în companie ca șef de cabinet al CEO-ului Bogdan Badea ,

A fost ulterior mutat la control, logistică și alte departamente, până când i s-a găsit un post de conducere,

Totul pe fondul unei rețele politice care a transformat Hidroelectrica și Hidroserv în pepiniere de cadre PNL.

Această schemă – Buican ca lider politic, Badea ca om-cheie la vârful companiei și Fârtat ca beneficiar direct – arată mecanismul prin care Hidroelectrica a fost capturată de o clientelă politică.

Declarația de avere: terenuri, păduri și bani

O privire asupra declarației de avere a lui Buican confirmă ascensiunea sa financiară

Deputatul deține hectare întregi de teren agricol și forestier în Budești, Galicea și Perișani, un apartament de 80 mp în Râmnicu Vâlcea, autoturisme și chiar bijuterii evaluate la 17.000 de euro. Mai mult, Buican a acordat împrumuturi către PNL Vâlcea în valoare de 198.000 lei, fiind în același timp asociat cu 90% la LovAgro SRL, firmă care i-a rotunjit veniturile.

Astfel, cariera politică, afacerile agricole și accesul privilegiat la resursele statului se leagă într-o rețea greu de ignorat.

Întrebarea cheie: cine păzește Hidrocentrala Râureni?

Rămâne o întrebare fundamentală: cine a semnat și în baza cărui act s-a permis accesul deputatului Buican și al oamenilor săi în curtea Hidrocentralei Râureni? În mod normal, paza și accesul într-un obiectiv de importanță strategică sunt gestionate de instituții guvernamentale aflate în subordinea directă a executivului. Și totuși, realitatea din teren arată altceva: la Râureni, interesele politice au bătut orice regulă de securitate.

Cazul Buican nu mai ține doar de moralitate sau incompatibilitate politică. Este o chestiune de siguranță națională. Dacă Hidroelectrica – coloana vertebrală a energiei românești – a ajuns teren de joacă pentru politicieni și pepinieră pentru funcții acordate pe criterii de carnet de partid, atunci România are o problemă gravă!

Cristian Buican, cu terenuri, firme, oameni plantați în funcții cheie și acces la curtea Hidrocentralei, simbolizează perfect ceea ce înseamnă capturarea statului de către partide!

Tiberiu Pîrnău

Către:

Ministerul Energiei – În atenția domnului ministru

Societatea Hidroelectrica SA – Conducerea executivă

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Compartimentul securitate obiective strategice

Subiect: Solicitare informații publice privind accesul și gestionarea unor obiective strategice de interes național – Hidrocentrala Râureni, județul Vâlcea

Stimate Domnule Ministru,

Stimată Conducere a Hidroelectrica,

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă solicităm să ne furnizați următoarele informații:

Acces în zona Hidrocentralei Râureni Care sunt reglementările și actele normative care stabilesc regimul de acces în perimetrul Hidrocentralei Râureni?

În baza cărui act oficial deputatul Cristian Buican are acces în curtea centralei și în zona aferentă acesteia?

Cine gestionează paza obiectivului și în subordinea cărei structuri se află aceasta? Existența construcțiilor private („ferma”) în perimetrul Hidrocentralei Care este statutul juridic al construcțiilor existente în imediata vecinătate a centralei (hale, depozite, ferme)?

Există contracte de concesiune, închiriere sau alt tip de parteneriat cu persoane fizice/juridice? Dacă da, vă rugăm să ne transmiteți detalii (număr contract, beneficiar, obiect). Angajările în cadrul Hidroelectrica și Hidroserv Care a fost procedura de angajare a domnului Sebastian Fârtat ?

Ce funcții a ocupat acesta în cadrul companiei și prin ce modalitate au fost făcute aceste încadrări (concurs, interviu, numire directă)?

Care sunt criteriile de selecție pentru posturile de conducere în aceste companii? Măsuri de securitate Ce instituții verifică respectarea regimului de securitate al obiectivelor strategice energetice?

Care sunt sancțiunile aplicabile în cazul în care persoane neautorizate beneficiază de acces în perimetre protejate?

Având în vedere caracterul strategic al Hidroelectrica pentru securitatea energetică a României, considerăm că răspunsurile dumneavoastră sunt esențiale pentru informarea publicului și pentru asigurarea transparenței instituționale.

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră în termenul prevăzut de lege.

Cu respect,



Director: Tiberiu Pîrnău, director Ziarul de Vâlcea