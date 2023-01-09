Ateliere de creație și seară de film la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”

marți, 2 septembrie 2025

Concepute într-un mod interactiv și atractiv, atelierele de creație și activitățile organizate în cadrul Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” își propun să sădească în sufletul copiilor și al tinerilor dorința de a cultiva autocunoașterea și dezvoltarea personală.

Acestea îi încurajează să se exprime liber și spontan, să relaționeze cu ceilalți într-o atmosferă relaxată, unde se simt în siguranță și ocrotiți.
Joi, 28 august, incinta bisericii a fost plină de bucurie: a fost organizată  proiecția de film în aer liber, o „călătorie vizuală tematică” cu valențe educative și învățături creștine, menite să răspundă problemelor cotidiene. Copiii au ales cu entuziasm filmul de animație „Leo”.
Seara a continuat cu surprize și jocuri interactive: piñata, au savurat bezele cu biscuiți și popcorn, toate desfășurate sub atenta supraveghere a preoților a părinților și a voluntarilor participanți.

