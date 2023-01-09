Arhiepiscopia Râmnicului anunță noi posturi clericale vacante. Lista parohiilor disponibile

În ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului a fost aprobată vacantarea mai multor posturi clericale, disponibile în trei protoierii din județul Vâlcea.
Preot paroh la Parohia Valea Grădiștei, comuna Grădiștea
Preot paroh la Parohia Mateești, comuna Mateești
Preot coslujitor la Parohia Oteșani, comuna Oteșani
Perioada de candidare: 1.09 – 1.10.2025
Preot paroh la Parohia Zgubea, comuna Roșiile
Preot paroh la Parohia Vasilați I, oraș Bălcești
Preot paroh la Parohia Dejoiu, comuna Fârtățești
Preot paroh la Parohia Ghioroiu, comuna Ghioroiu
Perioada de candidare: 1.09 – 1.10.2025
Preot paroh la Parohia Poiana, comuna Perișani
Perioada de candidare: 4.08 – 4.09.2025
Dosarele clericilor care îndeplinesc condițiile statutare se depun la protoierii, iar cele ale tinerilor teologi la Registratura Centrului Eparhial.
