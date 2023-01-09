Arhiepiscopia Râmnicului anunță noi posturi clericale vacante. Lista parohiilor disponibile

marți, 2 septembrie 2025

În ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului a fost aprobată vacantarea mai multor posturi clericale, disponibile în trei protoierii din județul Vâlcea.

Protoieria Horezu

  • Preot paroh la Parohia Valea Grădiștei, comuna Grădiștea

  • Preot paroh la Parohia Mateești, comuna Mateești

  • Preot coslujitor la Parohia Oteșani, comuna Oteșani
    Perioada de candidare: 1.09 – 1.10.2025

Protoieria Drăgășani

  • Preot paroh la Parohia Zgubea, comuna Roșiile

  • Preot paroh la Parohia Vasilați I, oraș Bălcești

  • Preot paroh la Parohia Dejoiu, comuna Fârtățești

  • Preot paroh la Parohia Ghioroiu, comuna Ghioroiu
    Perioada de candidare: 1.09 – 1.10.2025

Protoieria Călimănești

  • Preot paroh la Parohia Poiana, comuna Perișani
    Perioada de candidare: 4.08 – 4.09.2025

Dosarele clericilor care îndeplinesc condițiile statutare se depun la protoierii, iar cele ale tinerilor teologi la Registratura Centrului Eparhial.

