Arhiepiscopia Râmnicului anunță noi posturi clericale vacante. Lista parohiilor disponibile

marți, 2 septembrie 2025

În ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului a fost aprobată vacantarea mai multor posturi clericale, disponibile în trei protoierii din județul Vâlcea.

Protoieria Horezu

Preot paroh la Parohia Valea Grădiștei, comuna Grădiștea

Preot paroh la Parohia Mateești, comuna Mateești

Preot coslujitor la Parohia Oteșani, comuna Oteșani

Perioada de candidare: 1.09 – 1.10.2025

Protoieria Drăgășani

Preot paroh la Parohia Zgubea, comuna Roșiile

Preot paroh la Parohia Vasilați I, oraș Bălcești

Preot paroh la Parohia Dejoiu, comuna Fârtățești

Preot paroh la Parohia Ghioroiu, comuna Ghioroiu

Perioada de candidare: 1.09 – 1.10.2025

Protoieria Călimănești

Preot paroh la Parohia Poiana, comuna Perișani

Perioada de candidare: 4.08 – 4.09.2025

Dosarele clericilor care îndeplinesc condițiile statutare se depun la protoierii, iar cele ale tinerilor teologi la Registratura Centrului Eparhial.