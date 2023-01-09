Arhiepiscopia Râmnicului: 1.235 elevi au primit ghiozdane și rechizite școlare în valoare de 116.724 lei la început de an școlar

Pentru a preveni fenomenul abandonului școlar, Arhiepiscopia Râmnicului a venit în sprijinul copiilor proveniți din familii cu resurse materiale reduse, oferindu-le ajutor consistent. Odată cu debutul anului școlar 2025-2026, Arhiepiscopia Râmnicului, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, a adus bucurie pentru 1.235 elevi, oferindu-le ghiozdane și rechizite în valoare de 116.724 lei.

„Abandonul școlar, fiind tot mai vizibil, reprezintă o problemă actuală, determinată de factori multipli: lipsa de interes și motivație pentru educație, scăderea încrederii în sistemul școlar, precum și dificultățile materiale întâmpinate de părinți în susținerea copiilor lor pentru a beneficia de servicii educaționale de calitate.

În toate parohiile din cele patru protopopiate ale Arhiepiscopiei Râmnicului, preoții s-au implicat direct în distribuirea materialelor necesare începutului de an școlar, astfel aducând bucurie și speranță fiecărui copil ajutat.

Prin această activitate se dorește ca niciun copil provenit din categoria familiilor defavorizate să fie lăsat în pragul abandonului școlar, totodată, se urmărește să fie susținuți și elevii care au potențial de a atinge performanțe remarcabile.

Activitatea reflectă grija Bisericii față de copii, îmbinând educația cu formarea morală și spirituală, astfel încât aceștia să crească cu responsabilitate și credință”, a evidențiat doamna Viorica Adriana Iancu, Consilier în cadrul Sectorului Social al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Programul de sprijin educațional derulat anual, în luna septembrie, de Arhiepiscopia Râmnicului s-a desfășurat cu multă dăruire, având ca obiectiv sprijinirea elevilor proveniți din medii defavorizate și motivarea lor pentru a frecventa școala. Prin această inițiativă, Arhiepiscopia Râmnicului dorește nu doar să ofere sprijin material, ci să și transmită copiilor încrederea că educația le poate deschide drumul spre un viitor mai bun, iar indiferent de greutăți, prin muncă, credință și sprijin pot să își urmeze visurile.