Anunț - solicitare acord de mediu

vineri, 19 septembrie 2025

SC Robertson Development SRL , cu sediul in municipiului Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 10, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"Imobil locuințe colective S+D+P+9E+Etehnic, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare santier", propus a fi amplasat in municipiului Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici, nr.9A, jud. Vâlcea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP-DJM Vâlcea, din localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, in zilele de luni- vineri, între orele 0:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Vâlcea.