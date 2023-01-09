ANSVSA sub lupa DNA: Familia președintelui Alexandru Bociu, îmbogățită prin contracte dubioase. Legături cu un fost ofițer SRI

In atenția DNA: Cum își îmbogățește familia din Vâlcea prin intermediul ANSVSA, președintele Alexandru Bociu! Ce rol are un fost ofiter SRI în schema ”cadourilor” de la companii ”controlate” de ANSVSA

Președintele ANSVSA, vâlceanul Bociu Alexandru, a oferit companiei mamei sale, Bociu Elenea, două contracte de concesiune pentru activități sanitare veterinare prin care a creat prejudicii majore ANSVSA. Banii oferiți familiei sale au ajuns ca subiet de investigații și pentru procurori, dar se pare că securiștii care protejează infractorii de la ANSVSA au reușit să țină dosarele la sertar. Cam așa merg lucrurile în Republica Infractorilor condusă de PNL și PSD, conform anchetatorii.ro

Bociu a fost adus la ANSVSA pe post de consilier, mai apoi Florin Cîțu l-a numit vicepreședinte ca într-un final Ciucă Nicolae să îl numească președinte al instituției. Bociu Alexandru este un apropiat al fratelui ex-premierului Florin Cîțu și un bun încasator.... în cadrul ANSVSA, fiind protejat în actele sale... de foști agenți ai Serviciului Român de Informații (fostul ofițer SRI, S. M., printr-o schemă bine cunoscută chiar și în Vâlcea, a încasat sume de bani drept ”cadou” de la companii ”controlate” de ANSVSA) și membri ai cabinetului Ciolacu.

Din poziția de consilier asistent, adică fără experianță și fără a deține o funcție de conducere în viața lui, Bociu a ajuns președinte al ANSVSA.

Mama preşedintelui ANSVSA, Bociu Elena câștigă în data de 3 decembrie 2021, prin intermediul SC Bociu VET SRl din Drăgăşani, licitația pentru comuna Mădulari (jud. Vâlcea) organizată de DSVSA-ul Vâlcea condus de Mihai Miclea(un apropiat al familiei Bociu) şi semnează contractul nr. 28.043 cu o valabilitate de patru ani, în valoare totală de aproximativ 200.000 euro.

În aprilie 2022, aceaşi firmă, SC Bociu VET SRL câștigă o altă licitație organizată de DSVSA Vâlcea, de această dată pentru comuna Șusani. Noul contract (nr. 8520/16.05.2022) atribuit tot pentru patru ani a avut însă o valoare totală mai mare decât primul: aproximativ 250.000 euro.

Preşedintele Alexandru Bociu a semnat în calitate de „concedentar” contractul cu societatea reprezentată de mama sa, fără a ţine cont de legislaţia care îl plasa în incompatibilitate.

Farmacia Belonsanvet SRL din Drăgășani deținută de Bociu Elena are o cifră de afaceri de 1.201.426 RON.

Firma mamei președintelui ANSVSA, BOCIU VET SRL, are zeci de contracte de dezinfecție cu instituțiile de învățământ din județul Vâlcea, instituții care sunt verificate și de soțul său Bociu Nicolae, tatăl șefului ANSVSA din calitatea de medic veterinar. Alexandru Bociu acționează pe modelul Marian Oprișan, ”mama mea sunt eu”. Mai exact, Bociu și-a cedat acțiunile de la societatea Farmacia Belosanvet SRL către mama sa, după ce a reușit să ajungă pe cai mari la București cu sprijinul lui Florin Cîțu.

Familia Bociu are grijă să fie protejată de controale pe toate palierele. Oare câte controale a efectuat tatăl domnului Bociu din calitatea de funcționar public în ultimii 2 ani, precum și DSVSA Vâlcea sau ANSVSA prin personalul de specialitate la circumscripțiile sanitar veterinare din comunele Mădulari și Șușani și la firma care prestează activități SC Bociuvet SRL din Drăgășani deținută de Bociu Elena!?

Declarația de avere a domnului Bociu Nicolae, tatăl lui Bociu Alexandru

Începând cu anul 2021, conducerea ANSVSA a agreat şi aprobat scoaterea la licitaţie publică a contractelor de concesiune vacante fără a există prevedere bugetară și credite pentru angajament bugetar aferent unei perioade de 4 ani cât durează un contract. Numai pe anul 2022 și 2023, Alexandru Bociu a adus un prejudiciu de peste 150 de milioane de euro prin atribuirea şi scoaterea la licitatie a peste 2.000 de contracte de concesiune fără să aibă un angajament legal, deoarece legea prevede că se pot realiza contracte de concesiune doar în limita sumelor/fondurilor existente.

Acestea generând procese care vor angrena ANSVSA în despăgubiri de sute de milioane de euro, în cazul în care OUG-ul austerității își va pune amprenta și pe această instituție. Același caz este interesant de văzut prin care instituția a acordat despăgubiri a peste 300 de medici veterinari de liberă practică care nu au benficiat de prevederile legii 236/2019 acordarea de 10.000 de lei lunar, iar instanțele le-au dat drept câștig de cauză.

Alexandru Bociu s-a propus membru în Comitetul de privatizare concesionare și arendare din cadrul Agenției Domeniului Statului (ADS) fără a avea derogare din partea premierului.

Ministrul penal Chesnoiu a semnat la un moment dat modificarea Anexei Ordinului nr. 785/ 2022, astfel că şeful ANSVSA a ajuns membru în respectivul Comitet al ADS, cu toate că Legea nr. 161/2003, modificată şi completată, interzice un astfel de lucru. Ce interese ascunse a avut Bociu Alexandru pentru a accede în această funcție?

Mama sa, Elena Bociu avea un contract de concesiune încheiat cu ADS (contract nr. 3/1.08.2000) pentru terenuri şi imobile situate în circumscripția Drăgășani care urmau a fi scoase la licitaţie chiar de către comitetul de privatizare al ADS din componenţa căruia tocmai făcea parte şeful ANSVSA. Deşi nu avea o derogare de a-și exercita funcția de membru din partea premierului Nicolae Ciucă în cadrul Comitetului ADS, Bociu a acționat în interesul afacerilor mamei sale. Agenția Națională de Integritate nu s-a autosesizat nici până acum cu privire la aspectele de incompatibilitate ce îl vizează pe Alexandru Bociu.

Pesedistul Paul Stănescu îl folosește cu tact pe acest individ în interesul afacerilor personale, mai exact încasarea despăgubirilor pentru fermele de porci de pe zona Olteniei(Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dolj), și să fie încasate la timp în avantajul clientelei PSD.

Odată cu instalarea în funcție, Alexandru Bociu l-a adus în cadrul ANSVSA la cabinetul președintelui pe numitul S. M. După scurt timp este scos la concurs postul special pentru dumnealui în detrimentul altor colegi care așteaptă de ani de zile, mai exact în postul de consilier al departamentului de comunicare. Fostul ofițer SRI a fost promovat mai apoi în funcția de consilier afaceri europene. Din această funcție domnul M. se preocupă îndeosebi cu încasarea șpăgilor și întâlnirile cu ambasadele.

S. M., dintr-o schemă bine cunoscută, a încasat sume de bani drept mită de la companiile D.... SRL din Vâlcea și SAMCOM AS SRL în schimbul promisiunii că vor avea deschidere la export în statul Israel, alte companii care intenționează să exporte în Indonezia, China, SUA și Maroc. Cele două companii numite sunt specializate în industria cărnii și au cifre de afaceri cumulate în jurul sumei de 143 de milioane de euro. D.... SRL este patronată de C. I., iar SAMCOM AS de Tipu Ștefan. Odată cu izbucnirea războiului oamenii de afaceri au rămas cu buza umflată și cu șpaga dată. Să nu înțelegeți că acești oameni de afaceri ar fi făcut aceste demersuri cu intenție ci din cauza faptului că statul român este căpușat în toate instituțiile de oameni precum Bociu, M. și alți infractori apropiați de serviciile noastre cele multe și inutile. Nu dai șpagă, nu ai cum să supraviețuiești pe piața din România.