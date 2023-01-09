Anchetă: șantier central în Râmnicu Vâlcea fără norme de protecție – ITM Vâlcea dă sancțiuni după ce presa a tras semnalul de alarmă

sâmbătă, 27 septembrie 2025

În timp ce autoritățile dau lecții despre siguranța la locul de muncă, realitatea din Râmnicu Vâlcea dovedește contrariul. În plin centrul municipiului, chiar lângă sediul Primăriei, se ridică un imobil de apartamente D+P+6E retras, cu spații comerciale la parter, iar muncitorii de pe șantier lucrează fără echipamente de protecție, în dispreț total față de lege și normele de securitate.

Proiectul aparține SC AS TRANS SRL, beneficiarul investiției, fiind proiectat de SOPHCAD PROJECT SRL și executat de SC DELCEA CONSTRUCT SRL. Autorizația de construire, nr. 537/8802, a fost emisă pe 16.07.2024 de Primăria Râmnicu Vâlcea. Lucrările sunt prevăzute să dureze 36 de luni, cu începere la 04.11.2024 și finalizare la 04.11.2027.

Cu toate acestea, încă din primele faze de organizare a șantierului, normele de protecția muncii sunt ignorate. Muncitorii nu poartă căști, hamuri sau încălțăminte corespunzătoare, iar riscurile la care sunt expuși sunt evidente pentru orice trecător.

Rezultatul controlului ITM

În urma verificărilor efectuate pe șantier, inspectorii ITM Vâlcea au confirmat neregulile semnalate. Potrivit procesului-verbal întocmit, s-au constatat mai multe deficiențe grave:

lipsa echipamentului individual de protecție (căști, bocanci, hamuri);

lipsa instruirii adecvate a lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

lipsa semnalizării corespunzătoare a zonelor cu risc ridicat;

neîntocmirea planului de securitate și sănătate pe șantier, așa cum prevede legea.

Pentru aceste abateri, firma executantă SC DELCEA CONSTRUCT SRL a fost sancționată contravențional, iar beneficiarul a fost obligat să ia măsuri imediate de remediere, sub amenințarea suspendării lucrărilor.