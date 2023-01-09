marți, 9 septembrie 2025

Alexandru Muraru – baronul de carton al Iașului

Când spui „reformă” te aștepți la responsabilitate, transparență și respect pentru comunități. Când spui Alexandru Muraru, deputat PNL de Iași, vezi însă doar ipocrizie, privilegii și scandaluri mascate sub discursuri pompoase.

Primarii liberali, sătui de „liderul de la poză”

Muraru a reușit ceea ce puțini politicieni izbutesc: să-și ridice propriii colegi împotriva lui. Primari din tot județul îl acuză că trăiește într-o bulă de privilegii, dând ordine de la distanță și jucând teatru politic în fața camerelor. „Ipocrizie politică” și „populism” sunt doar câteva etichete puse de cei care, în teorie, ar fi trebuit să-i fie aliați. Muraru pozează în reformator, dar realitatea e că nu-l mai ascultă nimeni.

Lux și austeritate – două fețe ale aceluiași politician

De pe scena publică, Muraru vorbește despre tăieri, economii și disciplină bugetară. În viața personală, însă, își permite să locuiască într-o vilă luxoasă la Aroneanu, un contrast revoltător cu discursul despre „sacrificii”. În timp ce oamenii se sufocă sub facturi și administrațiile locale se zbat după bani, liderul PNL Iași trăiește într-o realitate paralelă.

Microbuzele electrice – afacerea cu iz de jaf

Scandalul microbuzelor electrice este poate cel mai grăitor exemplu de dublu limbaj murăresc. Oficial, licitații curate, transparente. Neoficial, investigații care arată prețuri umflate cu nerușinare, chiar și dublate față de piață. În timp ce părinții se întreabă unde se duc banii pentru educația copiilor, Muraru ridică din umeri și repetă placa „PNRR – totul legal”. Legal sau nu, miroase urât a combinație politică.

Bojdeuca lui Creangă – din simbol cultural, într-o pensiune kitsch

Restaurarea Bojdeucii lui Ion Creangă a devenit o rușine națională. Sub coordonarea politică a lui Muraru, un monument istoric a fost mutilat: parchet laminat, jacuzzi și atmosferă de pensiune turistică în locul unei case memoriale. În loc să păstreze autenticitatea, Muraru a lăsat în urmă un monument kitsch, o palmă pe obrazul culturii românești.

Un lider de carton

Alexandru Muraru se vinde ca reformator, dar realitatea îl arată ca pe un lider de carton: vorbe goale, privilegii personale, scandaluri cu bani publici și un dispreț evident pentru comunitățile pe care ar trebui să le reprezinte. Iașul nu are nevoie de „poză” și „discurs”, ci de oameni care să muncească pentru cetățeni. Muraru, însă, pare preocupat doar să-și lustruiească imaginea, în timp ce județul se scufundă în probleme.