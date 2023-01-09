Ai curaj să-i dai gol unui portar de națională? Vino la Râmnicu Vâlcea!

miercuri, 17 septembrie 2025

Clubul Sportiv Vâlcea 1924 revine în prim-plan cu un eveniment sportiv inedit. Joi, 18 septembrie 2025, vâlcenii au ocazia să încerce ceea ce mulți doar visează: să tragă la poartă împotriva fostului portar al naționalei, Dani Coman.

De data aceasta, duelul nu se dă pe maidan, ci pe terenul de sport – într-o atmosferă ce readuce spiritul copilăriei „din spatele blocului”.

👨‍👩‍👧‍👦 Părinți, copii, bunici – toți sunt așteptați să participe și să vadă dacă reușesc să marcheze în fața unui portar de legendă.

📍 Locație: ISport Arena & Pub

📅 Data: 18 septembrie 2025

🕠 Ora: 17:30

„Hai să ne distrăm împreună și să arătăm că sportul e pentru toți, indiferent de vârstă sau experiență!”, transmit organizatorii.