Afacerile dubioase dintre fostul primar Mihai Pătru și omul de afaceri Octavian Luță, la Ocnele Mari. Concesiuni cu dedicație: ștrandurile și terenurile din centrul localității!

În spatele „modernizării” stațiunii Ocnele Mari se conturează o rețea de interese obscure, care ridică serioase suspiciuni de corupție și aranjamente politico-financiare. Documentele analizate, precum și conexiunile dintre firme, scot la iveală o schemă în care fostul primar Mihai Pătru a jucat rolul de garant al afacerilor lui Octavian Luță (foto) – patronul Xavitel SRL și, indirect, al Xav Media SRL prin intermediul rudei sale, Aurelia Stanciu.
Octavian Luță a pus mâna pe cele mai importante resurse economice ale orașului – ștrandurile și o suprafață considerabilă din centrul localității (24.738 metri pătrați) – unde a dezvoltat un parc de agrement. Totul a fost obținut printr-o procedură de concesiune care, la o privire atentă, nu a fost altceva decât o licitație viciată, menită să legitimeze ceea ce în realitate era un aranjament dinainte stabilit.
Rețeaua firmelor controlate direct sau indirect de Octavian Luță este greu de ignorat:
Xavitel SRL – controlată oficial de Luță.
SC Xav Media SRL – intră în schemă prin Aurelia Stanciu, rudă a lui Luță, folosită ca interpus.
Alte firme satelit (Astral Connect D2D SRL, Aqua Magic Land SRL, Xavitel Business SRL, Fain Gastro SRL, Cesavil Tour SRL), conectate prin asociatul Andronie Ioan Sergiu, care apare recurent în structurile acestor societăți.
Astfel, cel puțin două dintre firmele care s-au înscris la procedura de concesiune erau legate între ele prin rude și parteneriate de afaceri, ceea ce anulează din start principiul concurenței reale.
Mihai Pătru – primar: rolul său în girarea afacerii.
Octavian Luță – patron Xavitel: cum a ajuns să controleze activități strategice în stațiune.
Aurelia Stanciu – ruda interpusă: folosită pentru a deține Xav Media.
Ioan Sergiu Andronie – asociat și partener de afaceri: legături multiple între firme.
Fostul primar Mihai Pătru nu doar că a închis ochii la aceste legături dubioase, dar există indicii că a girat personal „aranjamentul”. În loc să asigure o competiție corectă și transparentă, administrația locală a preferat să ofere pe tavă resursele publice unui grup de firme controlat din umbră de același personaj: Octavian Luță.
Ceea ce s-a vândut localnicilor drept „investiții în turism și agrement” ascunde de fapt o capturare a resurselor orașului de către o rețea de interese private, protejate de primărie. Ștrandurile – simbolul stațiunii Ocnele Mari – au fost transformate într-o afacere exclusivistă, controlată de un cerc restrâns, iar spațiul central al localității a devenit teren de manevră pentru același grup de firme.
Ștrandul Ocnița, concesionat de firma unde Octavian Luță avea calitatea de administrator, are o suprafață totală de19.292 metri pătrați!
Foto: Mihai Pătru
Cum a fost posibil ca două firme cu legături directe să participe la aceeași licitație?
De ce nu a verificat primăria conflictul evident de interese?
Ce beneficii directe sau indirecte a obținut Mihai Pătru din aceste concesiuni?
Ocnele Mari riscă să devină un exemplu de administrație captivă intereselor de clan și afaceri de culise, în care resursele publice nu mai aparțin comunității, ci unui grup restrâns de afaceriști conectați politic.
Am solicitat și punctele de vedere ale fostului primar și afaceristului Octavian Luță. Le vom publica, dacă le vom primi pe adresa electronică a ziarului: [email protected]
Tiberiu Pîrnău
