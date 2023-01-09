Afacerea din umbră a familiei Duca, directoarea de la ABA Olt? RO BETONVIL S.R.L. – cifră de afaceri 100 de lei, utilaje de milioane și exploatări în Galicea

În timp ce directoarea ABA Olt, Elena Mădălina Ion Duca, declară oficial venituri modeste și un apartament în coproprietate, „pe surse” ies la iveală date care ridică semne de întrebare. Conform unor informații obținute din mediul de afaceri vâlcean, adevăratul beneficiar al firmei RO BETONVIL S.R.L. ar fi soțul directoarei, Dumitru Laurențiu Ion Duca. Autoritățile trebuie să-și facă datoria și să demareze cercetări urgente!

O firmă cu „venituri zero”, dar cu utilaje și exploatări

Potrivit datelor oficiale (CUI 43533180, J38/23/2021), RO BETONVIL S.R.L. din Aldești (Golești, Vâlcea) are ca obiect principal de activitate „fabricarea cimentului”, dar și o listă de coduri CAEN secundare care includ comerț cu echipamente, construcții metalice și produse alimentare.

Firma a fost înființată în 2021, are un capital social de doar 200 de lei și o cifră de afaceri de 100 de lei în 2024 (!), dar declară active imobilizate de peste 440.000 lei, utilaje și echipamente folosite la extracția agregatelor minerale din zona Galicea, județul Vâlcea, printr-un punct de lucru permanent („Decolmatare Râul Olt – Acumulare Ionești”)【informații betonvil.ro】.

Datele financiare sunt paradoxale: pierdere netă de 271.190 lei în 2024, datorii totale de peste 1,5 milioane lei și doar 2 angajați rămași din 7 cu un an înainte. Cu toate acestea, firma operează utilaje grele și exploatări de agregate minerale pe râul Olt. Cine plătește redevențele? Cine achită taxele și impozitele? Autoritățile ar trebui să clarifice.

Asociați „paravan”

Oficial, singurul asociat și administrator este CIOCÎRLAN Laurențiu-Cosmin, iar administrator este și Epure Adrian-Sabin. Cei doi sunt însă implicați și în alte firme cu același sediu: TARMAC RO S.R.L., ILA HONEY S.R.L. și HGV LONDON S.R.L., toate din Aldești. Potrivit surselor noastre, aceste firme ar fi pioni ai lui Dumitru Laurențiu Ion Duca, care ar derula inclusiv activități în Marea Britanie, „nu tocmai ortodoxe”.

Date oficiale – risc comercial ridicat

Evaluările comerciale indică: Risc comercial: ridicat (notă 0,9); Risc insolvență: foarte mare

Firma nu are raportate datorii la ANAF și nici contracte publice câștigate, dar deține utilaje și operează în perimetre sensibile. Această discrepanță între cifrele raportate oficial și activitatea din teren ridică suspiciuni legitime.

Întrebări care cer răspunsuri

Deține RO BETONVIL toate avizele și autorizațiile necesare pentru exploatarea agregatelor minerale?

A plătit firma redevențele și taxele corespunzătoare?

Care este relația reală între Dumitru Laurențiu Ion Duca și asociații paravan din actele firmelor?

De ce aceste societăți nu figurează cu venituri și totuși operează utilaje grele?

Autoritățile trebuie să facă lumină

Cazul RO BETONVIL S.R.L. și al „frăției” de firme din Aldești - Golești este emblematic pentru modul în care se pot ascunde adevărații beneficiari ai unor exploatări economice. Într-o țară în care protecția mediului și transparența sunt esențiale, instituțiile statului – DNA, Poliția Economică, Garda de Mediu, ANAF, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – trebuie să demareze urgent verificări.

Dacă se confirmă că soțul directoarei ABA Olt controlează din umbră aceste exploatări, vorbim despre un potențial conflict de interese major și despre o rețea de firme care trebuie investigată până la capăt.

Recenziile din Google contrazic cifra de afaceri oficială

Pe Google, BetonVil apare cu zeci de recenzii de 5 stele în care clienții laudă calitatea produselor, promptitudinea livrărilor și profesionalismul personalului. Exemple:

Iriza Mădălina – „Recomandăm. Firmă serioasă. Profesionalism și promptitudine.” (acum 8 luni)

Alexander Ciocîrlan – „O companie foarte bună cu beton de calitate și personal amabil! Chiar recomand!” (acum 8 luni)

Alex D – „Personal prietenos, prețuri bune și foarte surprins de cât de repede s-a făcut livrarea. Recomand!!!” (acum 10 luni)

Iustin Ghica – „BetonVil este o firmă foarte bună. Recomand” (acum 10 luni)

Dan Voinea – „Servicii de calitate” (modificat acum 7 luni)

Eduard Țuțu, Marius Andrei, Ilayda Keskin – tot 5/5 stele în ultimele luni

Aceste evaluări pozitive arată clar că BetonVil a desfășurat activități comerciale reale în 2024: a produs, a vândut și a livrat beton, a interacționat cu clienți și a încasat bani.

Paradoxul: în bilanțul oficial din 2024 cifra de afaceri este de doar 100 de lei, iar pierderea netă depășește 271.000 lei. Această discrepanță între imaginea publică (firmă activă, cu clienți mulțumiți) și datele raportate la ANAF trebuie să fie verificată de autorități – este vorba de erori contabile? De facturare „pe alte firme”? De ascundere a veniturilor reale?

Autoritățile fiscale și de mediu au obligația să cerceteze dacă BetonVil a declarat corect veniturile și a plătit taxele, impozitele și redevențele pentru exploatarea agregatelor minerale din Galicea.

Informații de pe site-ul www.betonvil.ro

RO BETONVIL este un lider în producția și distribuția de agregate în județul Vâlcea, având o experiență vastă în domeniu. Ne dedicăm furnizării de materiale de cea mai bună calitate pentru construcții civile și industriale, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii locale și regionale. Oferim o gamă variată de agregate, printre care: * Pietriș * Nisip * Balast * Sorturi diverse * Piatra spartă * Agregate pentru betoane și mixturi asfaltice

(„Decizia etapei de evaluare inițială” nr. 885/03.12.2021):

Solicitant: SC RO BETONVIL SRL, prin reprezentant Adrian Sabin Epure.

Proiect: „Decolmatare Râul Olt–AC Ionești prin extragere de agregate minerale, comuna Galicea, extravilan, județul Vâlcea”.

Amplasament: Comuna Galicea, județul Vâlcea.

Autoritate emitentă: Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Concluzii principale:

În urma verificărilor de amplasament și a documentației depuse, Agenția pentru Protecția Mediului decide necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect.

Solicitantul trebuie să depună un memoriu de prezentare completat conform Anexei nr. 5E din procedură.

Se menționează și obligația de a achita tariful aferent etapei de încadrare a proiectului (400 lei) în contul APM Vâlcea.

Procedura de evaluare a impactului de mediu este declanșată în conformitate cu Legea 292/2018, OUG 57/2007 și Ordinul 863/2002.

Pe scurt: Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a decis că proiectul SC RO BETONVIL SRL de extragere a agregatelor minerale din zona Galicea trebuie să intre în evaluare de mediu și solicită documentația completă și plata taxei pentru continuarea procedurii. NU APARE NICIUN DOCUMENT ULTERIOR CA ACEASTA ACTIVITATE AR FI PRIMIT AUTORIZARE FINALA!