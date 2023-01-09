Administrația locală din Vâlcea, lovită de restructurări: aproape 400 de posturi ar putea dispărea

miercuri, 3 septembrie 2025

Guvernul a realizat o simulare privind reducerea personalului din administrația publică, iar județul Vâlcea se numără printre cele mai afectate. Nu este vorba despre funcții vacante sau posturi fictive, ci despre locuri de muncă ocupate efectiv.

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți, într-o conferință de presă, că doar prin eliminarea posturilor existente în aparatul administrativ se poate obține o reducere reală.

La nivel național, proiecția arată o diminuare cu circa 13.000 de angajați – aproximativ 10% din total. În Vâlcea, însă, impactul ar fi peste această medie:

Posturi aprobate: 3.963

Posturi ocupate în prezent: 2.911

După reducere: 2.685

Posturi eliminate: 387

Reducere procentuală: 13%

Unități administrativ-teritoriale afectate: 56 (62%)

Astfel, mai multe primării și instituții locale ar urma să funcționeze cu un număr redus de angajați, ceea ce ar putea impune reorganizări și redistribuiri de sarcini.

Într-un scenariu mai dur, guvernul a analizat și varianta tăierii a 40% din posturile aprobate, însă impactul real asupra personalului activ ar rămâne tot în jurul unei scăderi de 10%.

Pentru Vâlcea, cifrele sunt clare: 387 de locuri de muncă din administrația locală ar putea dispărea, plasând județul în rândul celor mai afectați de restructurare.