A fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru extinderea și modernizarea trotuarelor pe Calea lui Traian din orașul Călimănești

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și are o valoare tototală de 24.707.448,11 lei.

Prin acest proiect, implementat cu finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în orașul Călimănești se vor amenaja trotuarele adiacente străzii Calea lui Traian (între zona Seaca și Centrul Național de Informare Turistică din Călimănești) prin schimbarea finisajului stradal, echiparea și dotarea cu mobilier urban, precum și amenajarea de parcări existente. De asemenea, în zona Complexului Balnear Cozia va fi construit un pasaj pietonal subteran pentru subtraversarea străzii Calea lui Traian.