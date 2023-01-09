70 de ani de Chimcomplex S.A. Borzesti este o poveste care merită trăită acum și în spațiul virtual!

70 de ani deeste o poveste care merită trăită acum și în spațiul virtual!

Așa cum marile muzee ale lumii își deschid porțile online, și noi am creat un loc unde timpul se oprește și istoria noastră prinde viață.

Un muzeu virtual unde te poți plimba printre imagini, filme și amintiri, pentru a descoperi cum s-a scris, generație după generație, povestea chimiei românești.