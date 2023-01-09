70 de ani de Chimcomplex S.A. Borzesti este o poveste care merită trăită acum și în spațiul virtual!

Așa cum marile muzee ale lumii își deschid porțile online, și noi am creat un loc unde timpul se oprește și istoria noastră prinde viață.
Un muzeu virtual unde te poți plimba printre imagini, filme și amintiri, pentru a descoperi cum s-a scris, generație după generație, povestea chimiei românești.
De această dată, porțile Chimcomplex sunt deschise pentru toți, fără condiții speciale:
pentru tinerii curioși să învețe,
pentru foștii noștri colegi care vor să retrăiască amintiri,
pentru prieteni, parteneri și întreaga comunitate.
Lasă un răspuns