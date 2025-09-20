20 de copii din Mihăești au primit ghiozdane și rechizite școlare de la senatorul Andra Bică

20 de copii din Mihăești au primit ghiozdane echipate cu rechizite necesare pentru noul an școlar. Bucuria din ochii lor este dovada că fiecare gest de sprijin contează și poate aduce încredere, curaj și speranță.

Educația este cheia viitorului nostru și avem datoria să le arătăm copiilor că nu sunt singuri, că investiția în școală și în pregătirea lor este cea mai sigură investiție pentru comunitate și pentru România.