Zona de dining: cum alegi masa și scaunele potrivite?

marți, 19 august 2025

Indiferent dacă locuiești la casă sau la bloc, în fiecare locuință trebuie să existe o zonă de dining. Zona de dining, cel mai adesea amenajată în sufragerie, este locul unde vei primi oaspeții, fie ei prieteni sau familie, la zilele de naștere sau cu alte ocazii.

Specialiștii în design interior sugerează achiziția unor piese de mobilier special create pentru această zonă, în acord cu designul general al livingului și al întregii locuințe. Dincolo de asta, mobilierul ales trebuie să se potrivească nevoilor și personalității tale.

Totodată, ar trebui să te gândești câte persoane vor lua loc în această zonă, având în vedere atât programul cotidian, cât și ocaziile speciale la care vrei să ai prieteni și familie adunați laolaltă. Și, evident, din ambient nu trebuie să lipsească o canapea sau coltar extensibil, amplasat în fața televizorului pentru a viziona filme, meciuri, filmări sau diverse jocuri.

Tipul de masă se alege în funcție de spațiul disponibil

În ultima perioadă, amenajările interioare moderne, respectiv o bucătărie open space sau o simplă zonă de dining, impun existența unei mese cu scaune care stau permanent așezate. În cazul în care spațiul nu este foarte mare ai mai multe opțiuni de mese din care poți alege.

Prima opțiune este reprezentată de mesele fixe. Acestea se regăsesc în diferite forme și mărimi, stiluri și materiale. Dacă vrei o masa living fixă mai generoasă, atunci optează pentru un model cu mai multe locuri. O altă categorie sunt mesele extensibile, care îmbină utilitatea cu funcționalitatea. Cu alte cuvinte, aceasta poate fi aranjată pentru mai multe sau mai puține persoane, în funcție de situație.

Un alt model este masa pliabilă, perfectă cu ocazia anumitor evenimente, dar care poate fi depozitată într-un loc mic, atunci când nu este folosită. De cele mai multe ori, este ușor de strâns, este prevăzută cu roți și vine și cu scaune pliabile.

Un ultim model este masa multifuncțională, o versiune de masă pliantă, care se poate face foarte mică pentru a încăpea într-un hol sau se poate extinde gradual, pentru a încăpea de la 2 persoane la 12.

Cum se alege forma pentru masă?

Un alt pas important este să alegi forma de masă dorită, în funcție de spațiul unde va fi amplasată. Mesele dreptunghiulare, spre exemplu, sunt mai potrivite în cazul sufrageriilor înguste și lungi, fiind ideale atunci când ai mulți musafiri.

Modelele rotunde sunt potrivite pentru maxim 8 persoane, dar online vei găsi și modele extensibile. Mesele rotunde sunt mai bune pentru socializare, jocurile de masă sau de cărți pentru că facilitează accesul la piesele de joc.

De cealaltă parte, mesele pătrate sunt potrivite pentru încăperile cu aceeași formă, dat fiind că își păstrează proporțiile și echilibrul unui spațiu simetric. Mesele ovale, în schimb, sunt o variantă a meselor dreptunghiulare, având colțurile rotunjite. Acestea se potrivesc în cazul unei sufragerii spațioase, creând impresia unei atmosfere mai formale.

Ai ales masa? Cum alegi scaunele?

Scaunele sunt la fel de importante ca masa de dining. Nu este obligatoriu ca scaunele să facă parte din același set cu masa, ci doar trebuie să se asorteze. Cu cât sunt mai confortabile, cu atât tu și invitații vă veți simți mai bine. Poți opta pentru modele cu spătar înalt, comode, tapițate sau căptușite.

Foarte apreciate sunt modelele de scaune din catifea, dar poți opta și pentru modele personalizate, de stiluri și culori diferite. Folosind mix and match se pot achiziționa scaune din lemn, scaune pliante, scaune moderne, la prețuri foarte mici, efectul vizual special fiind creat nu atât de modelul scaunelor de dinning alese, ci în principal de modul de aranjare al acestora.