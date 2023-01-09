ZIUA COMUNEI STOILEȘTI! PROGRAM

🚩🚩ZIUA COMUNEI STOILEȘTI!🚩🚩
👉24 AUGUST 2025- CUPA STOILESTI LA FOTBAL- ora 09.00- Terenul de sport Urși
👉31 AUGUST - IN INTERVALUL ORAR 14- 21, SE DESFASOARA:
🕳PROGRAM ARTISTIC, DEDICAT ZILEI COMUNEI STOILEȘTI
🕳PREMIEREA CASTIGATORILOR COMPETIȚIEI " CUPA STOILEȘTI LA FOTBAL"
🕳 PREMIEREA CUPLURILOR CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASNICIE, IN ANUL 2025.
🕳PREMIEREA ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE LA EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALA
VA AȘTEPTĂM CU DRAG!
