Ziua Comunei Cernișoara: Respect pentru familiile de o viață și copiii care dau speranță satului

luni, 25 august 2025

La Cernișoara, Ziua Comunei a adunat, în weekendul 23–24 august, sute de oameni pe izlazul din satul Modoia, într-o sărbătoare dedicată tradiției, familiei și comunității.

Un moment de mare emoție a fost premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Cuplurile longevive au primit diplome, flori și aplauze îndelungate, fiind privite ca adevărate modele de răbdare, dragoste și statornicie. La fel de aplaudați au fost și copiii care au avut rezultate foarte bune la școală – fie că au luat premiul întâi, fie că s-au remarcat la olimpiade – un semn că întreaga comunitate sprijină educația și munca lor.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de spectacole folclorice. „Cernișorencele”, un grup reînviat după decenii de pauză, au urcat pe scenă în costume populare și au readus jocurile și cântecele de altădată, fiind primiți cu aplauze. La fel de îndrăgiți au fost și „Micii Românași”, copii de 3–5 ani care au dansat cu inocență și bucurie. Pe scenă au urcat și ansambluri invitate din comunele vecine – „Mugurașii” din Copăceni, „Floricica” din Costești sau „Nedeița” din Tomșani – demonstrând bogăția tradițiilor vâlcene.

Seara a continuat cu recitaluri ale unor tineri artiști locali și s-a încheiat cu formația Cristal 2000, într-o atmosferă veselă și energică.

Primarul Dumitru Ciorâcă a subliniat că Ziua Comunei este un prilej de recunoștință față de oamenii locului: „Este sărbătoarea familiilor care au rămas unite o viață și a copiilor care cresc frumos și duc comuna mai departe.”

Evenimentul s-a încheiat cu muzică, dans și multe zâmbete, demonstrând încă o dată cât de puternică este legătura dintre tradiție, familie și comunitatea din Cernișoara.