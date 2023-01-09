VIDEO - Limuzină Ferrari din Ucraina, parcată la Râmnicu Vâlcea. În timp ce soldații mor pe front, milionarii ucraineni parchează Ferrari-uri în România

duminică, 10 august 2025

Limuzină Ferrari din Ucraina, parcată la Râmnicu Vâlcea. În timp ce soldații mor pe front, milionarii ucraineni parchează Ferrari-uri în România

În parcarea unui hotel din Râmnicu Vâlcea, o imagine a atras atenția trecătorilor și a stârnit discuții aprinse: o limuzină Ferrari cu numere de înmatriculare din Ucraina. În timp ce soldații ucraineni din primele linii ale frontului își riscă viața în confruntările cu armata rusă, o parte dintre conaționalii lor cu averi considerabile par să își continue viața în lux, departe de gloanțe și bombardamente.

De mai bine de trei ani, Ucraina se află într-un război devastator, care a provocat sute de mii de victime și a ruinat economia țării. În timp ce familii întregi au fost nevoite să-și părăsească locuințele, traversând granițele cu strictul necesar, există și cazuri de refugiați care au ajuns în România la volanul unor mașini de lux – de la SUV-uri scumpe până la limuzine sport, precum acest Ferrari.

Statul român, generos cu refugiații ucraineni

România a oferit sprijin considerabil cetățenilor ucraineni încă din primele zile ale invaziei ruse. Măsurile includ cazare gratuită, alocații pentru hrană, acces la sistemul medical și educațional, dar și ajutoare financiare directe. Conform datelor oficiale, sumele alocate lunar pentru susținerea refugiaților depășesc milioane de euro, bani proveniți atât din bugetul național, cât și din fonduri europene.

Această discrepanță între sacrificiul ucrainenilor rămași pe front și confortul celor înstăriți, care trăiesc în siguranță în hoteluri de lux din Europa, ridică semne de întrebare. În timp ce unii își dau viața pentru țară, alții își etalează bunurile de lux pe străzile orașelor românești, beneficiind totodată de protecție și sprijin financiar din partea statului român.

Cazul Ferrari-ului din Râmnicu Vâlcea nu este singular, ci se înscrie într-o serie de situații similare întâlnite în mai multe orașe din România, alimentând dezbateri despre criteriile de acordare a ajutoarelor și despre moralitatea unor astfel de comportamente în vremuri de război.